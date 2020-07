Fernández Díaz se reafirma en relacionar matrimonio homosexual y extinción de la especie

La pregunta, realizada por el senador socialista Jesús Martín Rodríguez, versaba sobre "la relación entre la supervivencia de la especie y las políticas del Ministerio del Interior" porque Fernández Díaz había dicho en el citado acto que las uniones entre personas del mismo sexo "no deben tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural" y que "la pervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada".

"Esas manifestaciones responden no sólo a lo que creo, que lo creo profundamente, sino a lo que defendí desde la tribuna del Congreso cuando se debatía esa ley en 2005 y a lo que firmé en el recurso al Tribunal Constitucional como segundo firmante porque yo era el secretario General del Grupo Parlamentario Popular", ha dicho el ministro.

Además de defender la "coherencia" de sus palabras en este sentido, y su coincidencia con el voto discrepante expresado por el vicepresidente del Tribunal Constitucional en la resolución del citado recurso, Fernández Díaz ha recordado que fueron realizadas en el contexto de un acto público.

"Mis manifestaciones, de las que para nada me retracto, que quede claro, las realicé en un foro de debate público, participando junto a mi como referente político italiano, el exprimer ministro italiano Giuliano Amato, que si le hubiera escuchado usted, estoy seguro de que quedaría escandalizado del nivel de intolerancia e indigencia política de su intervención", ha dicho Fernández Díaz al senador socialista.

Asimismo, ha apelado a su libertad de expresión y su libertad de conciencia para expresar su parecer sobre este asunto al margen de sus responsabilidades públicas. "Convendrá conmigo que el desempeño de una responsabilidad pública como la que yo tengo no puede ser nunca un límite al ejercicio de dos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución", ha añadido.

Por su parte, el senador socialista, que ha ironizado con el hecho de que Fernández Díaz hablase de extinción de la expecie "a escasos metros de un purpurado y del Vaticano que, "como todo el mundo sabe es el país con mayor índice de natalidad", ha afirmado que el ministro es "un converso al estiolo de San Agustín, porque ha rectificado en su camino a base de tiempo y experiencias".

Tras citar no sólo al santo sino también el Libro de los Romanos del Evangelio, --"donde abundó el pecado sobreabundó la gracia"--, el senador ha acusado al ministro de mentir. "Usted juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y para justificar sus declaraciones viene hoy a apelar a la moral. En Derecho Canónico si se jura en falso se comete perjurio y en el orden jurídico español tiene el nombre de falso testimonio.

De sus declaraciones es obvio que usted ha cometido o perjurio o falso testimonio porque usted tiene un conflicto entre su fe y la razón de su cargo", ha espetado.

En esta línea, ha dicho que Fernández Díaz sería un "aplaudido embajador ante la Santa Sede pero no ministro del Interior". "En mi Constitución y mi España usted suma y en la suya, yo resto. Al contrario que sus compañeros de partido que como yo, no se han caído del caballo ni por el camino han encontrado a San Agustín, yo no voy a pedirle la dimisión, la dejo a mercé de su conciencia, pero apelo a ella para denunciarle la hipocresía que esconde", ha añadido.