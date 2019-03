Interior pide a la UE "ayuda de emergencia" para mejorar la inmigración en Ceuta y Melilla

Jorge Fernández Díaz le ha pedido ayuda urgente a la Unión Europea, "Le he pedido a la comisaria ayuda extraordinaria y de emergencia porque la situación que vivimos es de emergencia", señaló Fernández Díaz en una rueda de prensa tras reunirse con la comisaria, que pidió explicaciones a España sobre la tragedia de principios de Ceuta en la que murieron 15 personas.

El ministro explicó que ese apoyo europeo iría destinado a proyectos como el refuerzo del perímetro fronterizo y de los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI) en Ceuta y Melilla. Los 45 millones de euros es el coste total que se calcula que tendrían estos proyectos, explicó el ministro, quien confió en que los fondos europeos puedan cubrir la mayor parte de ese gasto y aseguró que la comisaria se mostró receptiva a su petición. La ayuda europea también permitiría financiar equipos cooperativos conjuntos entre Marruecos y España, señaló el ministro que explicó que transmitió sus propuestas por escrito a la comisaria.

El ministro recordó además que se ha ordenado no volver a utilizar pelotas de goma en el mar porque se ha demostrado que no es el medio disuasorio más efectivo. Sobre la posibilidad de que la Comisión Europea (CE) inicie un procedimiento de infracción contra España por lo ocurrido en Ceuta, Fernández Díaz aseguró que esa cuestión no se trató en el encuentro bilateral.