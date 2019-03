Fernández Díaz: "Mi hijo va a ir al Clásico, con eso lo digo todo"

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que no está confirmado que el cerebro de los atentados del 13-N, Abdelhamid Abaaoud, muriera en la operación antiterrorista de la Policía francesa en Saint- Denis. Ha destacado que este viernes se reunirán los ministros del Interior de la UE en una reunión para tratar el refuerzo de las medidas de seguridad ante el terrorismo yihadista.



Asegura Fernández Díaz que a los servicios españoles no les consta que el terrorista huido Abdelhamid Abaaoud preparara atentados en España aunque sí intentó captar españoles para que se desplazaran al Daesh a zona de conflicto, pero no para atentar en España. Destaca que Daesh se está especializando en la captación de mujeres porque creen que hay que repoblar el califato. El 'modus operandi' es la captación en las redes sociales para enviar a esos combatientes a Siria.



Respecto al 'octavo terrorista' buscado por las autoridades, Abdeslam Salah, no consta que haya cruzado la frontera española y que esté en nuestro país. "En previsión de que esta persona intente huir de Francia lo haría por los países fronterizos, se nos ha advertido de que es un indiviuo muy peligroso", destaca.

Sobre el nivel de alerta antiterrorista en España ha recordado que este jueve se reune la comisión de evaluación de la amenaza terrorista para hacer un análisis técnico de los profesionales de la seguridad que intervienen en el dispositivo. Considera que "objetivamente desde el punto de vista de la seguridad" no le preocupa la celebración del Real Madrid- Barça en el que se desplegarán más de mil efectivos de la policía nacional, mil vigilantes de seguridad, protección civil y Bomberos. "La seguridad no tiene precedentes en cuanto a las medidas que se han implementado en este evento deportivo. Mi hijo va a ir al partido, con eso lo digo todo", ha concluído.

Sobre las medidas antiterroristas que propone Francia, destaca que el país galo está planteando la aprobación del famoso PNR (Passenger Name Record), un registro de pasajeros sospechosos que lleva proponiendo la UE desde el año 2011. El sistema consiste en meter esos nombres en una base de datos y poder detectar a los terroristas potenciales. Sostiene que Francia ha solicitado a sus socios ayuda porque considera que ha sido "atacada militarmente" y España le tenderá la mano en virtud del artículo 42.7 del Tratado de Lisboa.



Recuerda que España tiene un despliegue importante en la coalición anti Daesh apoyando a Francia. "No se puede decir que España no esté donde tiene que estar. Llevamos desde 2011 con todo el conflicto de Siria, el drama humanitario es terrible, es evidente que hay que acabar, si no se ponen de acuerdo EEUU y Rusia no se resolverá. Es bueno que se pongan de acuerdo los actores principales en la zona", asegura el ministro.



Recuerda que cuando en 2011 empezó la Primavera árabe hubo euforia pensando que esto podría trasladarse a otros países, cuando finalmente esa idea no ha evolucionado. Destaca que los atentados del 13-N han acercado a Rusia con el presidente de Siria Bashar al-Asad. "Al- Assad es un mal menor. Implicarnos en Siria nos hará más suceptibles como víctimas de atentados, pero es el precio de la libertad", mantiene.



Llama a la calma ciudadana y recuerda que quienes velan por la Seguridad están haciendo su trabajo."En España hemos padecido como pocos el zarpazo del terrorismo y hemos aprendido. Tenemos un buen entrenamiento. Derrotamos a ETA y con el 11-M aprendimos a hacer frente al terrorismo yihadista".