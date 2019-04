Felipe VI recibe a los diputados de En Marea y Democràcia i Llibertat

La tercera jornada de la segunda ronda de consultas del Rey con las formaciones parlamentarias ha comenzado esta mañana cuando Felipe VI ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a la diputada de En Marea-Podemos Alexandra Fernández, que mantuvo su primer encuentro con el Monarca hace nueve días.

En su anterior encuentro, la parlamentaria de En Marea ya tuvo ocasión de exponer al Rey los planteamientos políticos de su formación, que incluyen la apertura de un proceso constituyente para buscar otro modelo de Estado mediante un "ejercicio real de la soberanía popular" y la "remodelación de las instituciones", según explicó ella misma en el Congreso tras aquella reunión.

Dos días antes de que el líder de Podemos -de cuyo grupo parlamentario forma parte En Marea- presentara al Monarca su oferta de gobierno a PSOE e IU, Alexandra Fernández ya expresó la disposición de su candidatura a "tender la mano" a los socialistas, porque, tal como argumentó, las bases del partido que dirige Pedro Sánchez creen en la igualdad y la redistribución de la riqueza.

También ha recibido al portavoz de Democràcia i Llibertat (DiL), Francesc Homs, quien ha tenido ocasión de exponer al Monarca la negativa de su grupo a votar a favor de la investidura de un candidato del PP o de Pedro Sánchez.

Con gesto reflexivo, Felipe VI esperaba a Homs en el salón de audiencias, donde ha estrechado la mano de su invitado y ha posado ante las cámaras con el parlamentario independentista, ambos en silencio, para pasar juntos a continuación al despacho oficial del jefe del Estado, donde ha tenido lugar la reunión.

"Le he vuelto a decir al Rey que no daremos apoyo a ningún candidato del PP y que, con lo que sabemos ahora, tampoco podemos facilitar un gobierno del PSOE con Podemos", ha declarado Homs. Según un comunicado de DiL, la audiencia ha durado unos 40 minutos y ha estado presidida por un "tono cordial".

Homs ha comunicado a Felipe VI que no ha habido ningún cambio y ha destacado que "ahora mismo, las posiciones de PSOE y Podemos están muy alejadas de las de Democràcia i Llibertat". Asimismo, el exconseller ha admitido que no entiende la decisión de Mariano Rajoy de declinar, por el momento, presentarse como candidato al debate de investidura.

"No sé si lo ha hecho por falta de coraje o porque no tiene las ideas claras. He pedido explicaciones al PP y lo que me dicen no tiene ningún fundamento", ha apuntado. En Twitter, Homs ha afirmado que tiene la impresión de que el proceso para elegir un nuevo presidente "va para largo" y que habrá que estar "atentos".

Tras la diputada gallega y Francesc Homs, que no tiene previsto comparecer tras la audiencia ante los medios informativos, el jefe del Estado recibirá ya por la tarde, al representante de Compromís, Joan Baldoví.

Después del paréntesis del fin de semana, el lunes serán el cabeza de lista de En Comú Podem, Xavier Domènech, y los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y Podemos, Pablo Iglesias, quienes acudirán a su nueva cita con el Rey, que completará la ronda el martes con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del PP y jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy.