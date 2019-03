Felipe González respalda a Pedro Sánchez en la firma del pacto antiyihadista

EL EX PRESIDENTE TIRA DE IRONÍA AL HABLAR DE 'PODEMOS'

El expresidente Felipe González no tiene duda de que Pedro Sánchez tenía que firmar el pacto antiterrorista. González no sólo ha respaldado al actual líder de su partido en esto. Al preguntarle por la cena de Zapatero y Bono con los dirigentes de Podemos, González ha respondido que él no cena, porque está a dieta.