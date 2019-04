Felipe González: ''Mienten quienes dicen que las pensiones están garantizadas''

En el foro 'El sistema público de pensiones: aportaciones a un debate' y ante la presencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, Felipe González ha señalado que le "inquieta" quienes sustentan que el sistema de pensiones está garantizado y ha subrayado que estas afirmaciones carecen de fundamento y quienes las defienden pretenden "vender una mercancía averiada, con otros propósitos".



González ha considerado que hay muchas cosas que revisar y ha expresado su "inquietud" por el hecho de que se ajusten los Presupuestos Generales, la Seguridad Social entre en déficit pero se mantenga el modelo y los más desfavorecidos sufran los ajustes.



El expresidente ha insistido en que quería lanzar un mensaje de "negar afirmaciones rotundas" y ha cuestionado a quienes dicen que se va a un sistema mixto en el que cobrarán peso los fondos de pensiones voluntarias.



"Me inquieta, no tengo ninguna seguridad", ha dicho González que sí se ha mostrado plenamente convencido de que hay fallos en el sistema. González ha admitido que las pensiones son un gran desafío en España y ha exigido "mantener la dignidad" del sistema y eso, ha dicho, es un "compromiso moral". No obstante, el expresidente ha pedido que no se "aterrorice" a la gente diciéndole que se busque la vida para sobrevivir.



El foro, organizado por Cinco Días, ha sido promovido por la Fundación de los Trabajadores de la Siderurgia Integral y el Memorial Luis Martínez Noval. Por ello, también ha tenido una intervención previa el presidente de Asturias, Javier Fernández, quien ha elogiado la figura del que fuese ministro de Trabajo Luis Martínez Noval con Felipe González.



Fernández ha valorado que la política económica de Martínez Noval llevase implícita un objetivo social y también que intentase demostrar la superioridad de los sistemas de reparto contributivos y los de capitalización. El presidente asturiano ha comentado que no sabe qué pensaría hoy Martínez Noval de la situación del sistema de pensiones pero seguro que estaría dispuesto a "revisar sus posiciones".