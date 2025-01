Felipe González, sobre el caso que investiga al fiscal Álvaro García Ortiz: "Si estuviera en su lugar, dimitiría"

El expresidente del Gobierno, el socialista Felipe González, asegura que si él se encontrara en la misma situación en la que está el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, él "dimitiría" para no perjudicar a la institución que representa. "Tiene la obligación de defender la institución que representa", afirma.

González apunta a que este caso en concreto es el que más le preocupa de todos los asuntos judiciales que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez porque incide sobre el "funcionamiento del sistema".

"Yo si estuviera en su lugar dimitiría, pero no por aceptar la responsabilidad que me atribuyen, no por aceptar que haya incumplido, sino por no perjudicar la institución a la que represento", según una entrevista recogida por 'Europa Press'.

Considera por el fiscal general tiene que dar "dignidad" al cargo. Además, recuerda que si se demuestra que no tiene nada que ver con lo que le imputan, le puedan volver a nombrar fiscal general del Estado.

El fiscal general se encuentra imputado por una posible revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz se tendrá que sentar frente al juez que instruye el caso el próximo 29 de enero después de que el Tribunal Supremo lo citara a declarar en el caso en el que está siendo investigado.

No es la primera vez que el expresidente socialista se muestra crítico con las políticas del actual Ejecutivo e insiste en que no le gustan "las relaciones" que el Gobierno mantiene con la Justicia porque "es un ente independiente y no al servicio de unos y de otros" porque el fiscal general "no es del Gobierno, es del Estado".

"Al servicio del Gobierno estaba en la época de Franco, que ahora estamos recordando, el arma que tenía el franquismo para decirle a los magistrados y a los jueces cuál era la posición del Gobierno era fiscal", ha expresado.

También ha sido crítico con los actos organizados para conmemorar la muerte del dictador Francisco Franco hace 50 años, aunque para él la muerte de Franco "fue la desaparición de un dictador", pero no supuso que se estableciera la democracia de forma inmediata. Y prefiere recordar que fue hace 40 años cuando España entró en la Comunidad Europea.

"No está mal que uno recuerde que hace 40 años entramos en las comunidades europeas, firmamos nuestro ingreso en las comunidades europeas, hoy la Unión Europea. Y tantas cosas más. Podríamos celebrar las primeras elecciones generales, la Constitución, los pactos de la Moncloa, todas las cosas que se fueron consiguiendo", ha argumentado.

Felipe González, crítico con los continuos "cambios de posición"

Para el expresidente González el actual Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es un partido "personalistas" y ha asegurado que le cuesta apoyar a su actual líder, Pedro Sánchez, porque "cambia de posición" cada vez que trata de hacerlo

NO HABLA CON SÁNCHEZ DESDE 2021 Y VE AL PSOE "PERSONALISTA"

"Yo estoy siempre dispuesto a ayudar a los dirigentes de mi partido, si se dejan ayudar, y lo que pretenden no es que les ayuden. Pretenden que si cambian 23 veces al día de posición, 23 veces al día vayamos cambiando de posición. Eso no es un partido político", ha criticado.

