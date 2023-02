Feijóo recrimina a Sánchez que quiera modificar la ley del 'solo sí es sí' por "el miedo" y "las encuestas"

Alberto Núñez Feijóo ha acusado hoy a Pedro Sánchez de "perpetrar el mayor retroceso en defensa de las mujeres" tras la puesta en marcha de la conocida ley del 'solo sí es sí'. En este sentido, el líder del PP ha reprochado al presidente del Gobierno que ahora quiera modificar la norma no por "decencia" ni por el "daño causado a las mujeres" sino por el "miedo" y las "encuestas".

"Usted y todo su Gobierno pasarán a la historia por ser el primero que dio un paso atrás en la justa lucha del feminismo clásico en España. No pensó en las mujeres ni cuando aprobó la ley ni cuando ha decidido corregirlas. La aprobó a sabiendas de que era perjudicial porque antepuso su coalición electora y rectificar ahora ¿por qué? Porque antepone sus intereses electorales. No da marcha atrás por decencia, solo lo hace por miedo. No le preocupa tanto el daño causado a las mujeres como las encuestas", le ha recriminado el jefe de la oposición.

En este sentido el 'popular' le ha pedido al líder del Ejecutivo que "no le eche la culpa a una sola ministra" y que asuma sus responsabilidades para cambiar "lo más rápido posible" la norma. "Un Gobierno puede equivocarse, pero la ley del 'sí es sí' no es el fruto de un error sino el resultado de su insensibilidad y de su irrelevancia como presidente", ha dicho.

Cambios por una "cuestión técnica"

En el turno de réplica el presidente del Gobierno ha explicado que la modificación de la ley responde a "una cuestión técnica" para evitar "los efectos indeseados", y le ha exigido a Feijóo que deje de "insultar" sobre un asunto tan delicado.

"Le diré que la Ley Integral de libertad Sexual ha tenido una consecuencia no deseada como es la rebaja de penas en algunos casos. Se trata de una cuestión técnica que no refleja la voluntad ni del Ejecutivo ni tampoco de los ocho grupos parlamentarios que aprobamos esta ley en las Cortes. Sobran los insultos y los improperios en un asunto tan delicado", ha zanjado Sánchez.