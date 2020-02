Feijóo le dice a Arrimadas que coalición no, solo sumar candidatos

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, llamó por teléfono al presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para insistirle en la conveniencia de presentarse juntos a las elecciones autonómicas del 5 de abril bajo una "coalición ganadora". Según informa la formación naranja, fue una conversación "cordial" después de la reunión con el presidente nacional del PP, Pablo Casado, para tratar de llegar a un acuerdo ante los comicios vascos y gallegos del próximo 5-A. Mientras que para el País Vasco las posturas son muy cercanas, en Galicia no hay acuerdo por las reticencias de Feijóo. Por eso, Arrimadas le transmitió que lo considera necesario porque Galicia es "uno de los tres territorios de España más amenazados por el nacionalismo". La dirigente naranja confió en que así "no se pierda ninguno de voto y no se ponga en peligro el gobierno constitucionalista por un puñado de votos como ya ocurrió en el pasado en esta comunidad". Por eso, pidió a Feijóo "un acuerdo que garantice la autonomía política de cada formación política pero que evidentemente respete el peso de cada partido en Galicia, el papel preponderante del PP y el liderazgo de Feijoo".

Feijóo mantiene su negativa

Por su parte, Feijóo explicó en Santiago de Compostela a un grupo de periodistas que sigue dispuesto a "explorar" la mejor fórmula para que los dos partidos puedan presentarse juntos a las elecciones autonómicas, aunque la vía de la coalición está totalmente descartada por los populares. Comentó que en la conversación telefónica trasladó a Arrimadas su "experiencia" de tres mayorías absolutas seguidas en Galicia y le agradeció "expresa y profundamenta" que como líder de Ciudadanos haya reconocido que el mejor candidato a la Xunta es él. "No sé si la he convencido", comentó. Feijóo sí celebró que ambos se entendieron y hablaron "con mucho respeto" e incluso con "admiración" hacia Arrimadas en su caso. No obstante, pidió zanjar la polémica porque "esto no da más" e insistió en que hasta el 1 de marzo que haya que presentar las candidaturas electorales "las listas del PP están abiertas". Asimismo, en pleno debate público sobre este asunto pidió "que se nos dé un poco de protagonismo en la estrategia porque, si no, sumar no siempre da igual al producto que previamente tienes previsto". "A veces, sumar cosas que no son comunes y en parte son dispares no dan una suma neta, sino que puede producir otra operación que no es la que nos interesa", remachó. De momento están descartadas más reuniones entre los líderes de PP y Cs, Lo previsto por ahora es que sigan las conversaciones diarias entre sus 'número dos' para acercar posturas.