Feijóo estalla contra Sánchez tras el informe de la UCO: "Empezaron robando en las primarias y no han parado de hacerlo"

"Una trama mafiosa", así califica al Gobierno el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras conocer el último informe de la UCO que evidencia que Santos Cerdán podría haber gestionado pagos irregulares en el marco del caso Koldo. "Empezaron robando en las primarias y no han parado de hacerlo", ha señalado el líder del PP.

"Su modus operandi era robar votos a sus compañeros y después enriquecerse y mantenerse en el poder", denunció en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso tras leer el documento aportado por la Guardia Civil al juez Leopoldo Puente. Feijóo ha insistido en que pone toda su confianza en la Justicia y subraya que "cada uno tiene su responsabilidad" en esta coyuntura, apuntando a los socios del PSOE. "Sabrán lo que están haciendo, lo que han venido haciendo y lo que piensan hacer", dijo.

Ha confirmado además que esto conlleva la ruptura total con Sánchez, a quien plantará en el acto conmemorativo por el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea que preside el rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid. "Todo el respeto a la Casa Real. Pero como comprenderá usted, yo no voy a tener un acto compartido hoy con el señor Sánchez. No lo voy a hacer. El presidente del Senado irá en representación del Senado. Yo no tengo actos institucionales con el señor Sánchez", añadió.

¿Qué postura adoptará el PP?

Alberto Núñez Feijóo ha señalado que desde el Partido Popular no se van a precipitar ni a improvisar y que van a finalizar la lectura con detalle del sumario. Y a la pregunta de si va a presentar una moción de censura ha añadido que no iba a hacer ninguna otra valoración. "Creo que estamos en un momento, insisto, de extraordinaria dificultad y de una enorme decepción".

