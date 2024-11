Feijoo: "España quiere pasar página y espera un gobierno libre de corrupción"

El Partido Popular considera un antes y un después la declaración que realizó este jueves el supuesto cabecilla de la trama Koldo ante el juez, tanto por las formas (testificar a petición propia) como por el fondo de sus revelaciones.

El presidente de los populares ha hecho su propio análisis sobre la intencionalidad del comisionista así como de las repercusiones que puedan acarrearle al Gobierno de Pedro Sánchez. Tras asegurar que para el principal partido de la oposición este caso de presunta corrupción no ha hecho más que empezar, hoy Alberto Núñez Feijoo se pregunta: "¿Acaso están diciendo que la Fiscalía solicita la libertad de una persona que miente ante al Tribunal? ¿Y el juez se lo concede? y asegura que "España quiere pasar página y espera un gobierno libre de corrupción económica, política y moral".

En su visita este sábado al municipio murciano de Caravaca de la Cruz, Núñez Feijoo, junto al presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha mantenido un encuentro con militantes y simpatizantes populares, a los que ha asegurado que su partido "está con la gente" y ha advertido a los socios del gobierno de Sánchez que quien lo apoya se convierte en cómplice de sus desmanes. "Hoy apoyar a Sánchez ya no te convierte en mero socio del gobierno. Te convierte en cómplice de sus desmanes. Ellos redactan sus escritos de defensa mientras nosotros fortalecemos la alternativa", ha sentenciado Núñez Feijoo.

Por su parte, los socialistas inician una batalla judicial contra Víctor de Aldama por decir que entregó dinero a varios cargos del partido. En esto sentido, el PSOE ha presentado una demanda de conciliación, previa a una querella por injurias y calumnias, en nombre de todos los miembros del partido y del Gobierno aludidos por el empresario (incluido el presidente, Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez).

Esta mañana, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha declarado que las acusaciones contra el PSOE y el Ejecutivo del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, no tienen ninguna credibilidad, pero ha pedido en todo caso dejar que trabaje la Justicia, en este tema y en todos los demás. En declaraciones a su llegada a un acto en la Casa de Cuenca en Barcelona, García-Page ha dicho que es obvio que Aldama está intentando hacer daño al PSOE y ha recalcado que lo verdaderamente importante son los hechos, que es lo que se juzga. "Los jueces no pueden emitir opiniones sobre gustos personales o sobre quién les cae bien o quién les cae mal, ni hacer un análisis psicológico. No le deseo la cárcel ni una condena a nadie, pero lo más importante de todo es que todos estamos al mismo nivel en la ley, nadie está por encima y hay que responder ante los jueces y ante las leyes", ha concluido el socialista.

