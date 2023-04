Feijóo se compromete a un pacto nacional de agua y acusa a Sánchez de hablar de sequía por las elecciones

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido en Murcia "a impulsar y aprobar un pacto nacional del agua que garantice la planificación hidrológica y la inversión, que solucione los problemas y cumpla los objetivos medioambientales, sociales y económicos fomentando el consenso y acabando con el enfrentamiento" por este recurso.

Así lo ha anunciado en un mitin con los candidatos a las 45 alcaldías de la región. El anuncio ha sido recibido con una salva de aplausos por los cargos públicos del partido, militantes y simpatizantes. "Nos preocupa el agua desde hace años y en la agenda del PP ocupa un eje central", ha comentado antes de referirse al presidente del Gobierno.

Está claro que le preocupa el clima, el clima electoral en el que estamos

Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de acordarse de la sequía solo porque el próximo 28 de mayo hay elecciones. "Está claro que le preocupa el clima, el clima electoral en el que estamos", ha dicho.

Ese plan, según el líder del PP, es "una obligación" y que se debe sellar contando "con todos", con "planificación hidrológica para todo el país" y garantizando "la inversión" para que "se solucionen los problemas con consenso, se cumplan los compromisos medioambientales, económicos".

Ley 'solo sí es sí'

"Somos y seremos siempre un partido de Estado en el Gobierno y en la oposición, que intenta solucionar problemas que no ha creado poniendo los intereses de la gente por encima de todo, de errores, insultos e irresponsabilidades de otros, como hemos hecho con la ley del solo sí es sí sin que nos importara negociar con el PSOE nuestra propuesta de reforma", ha señalado.

Estoy orgulloso de haber apoyado a nuestra gente con honestidad

"No sé si nos va a venir bien o mal, no tengo ninguna encuesta, pero me da igual, porque les viene bien a los menores y a las mujeres, a su dignidad y a la de España. No me da ninguna vergüenza, sino que estoy orgulloso de haber apoyado a nuestra gente con honestidad frente a las voces que nos decían que no apoyáramos al Gobierno", ha añadido.

Para Feijóo, la coalición del Ejecutivo "trata los problemas enfrentando a territorios, partidos, personas y administraciones públicas buscando culpables entre jueces, agricultores o autónomos, sin cooperar con las autonomías, resistiendo, no gobernando", pero que "los problemas se arreglan con propuestas, acuerdos, trabajo y decisiones".