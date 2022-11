Feijóo carga contra Sánchez por la ley del 'solo sí es sí': "Desprotege a niñas, adolescentes y mujeres"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al presidente del Gobierno a asumir responsabilidades por la puesta en marcha de la ley del 'solo sí es sí'. A su juicio la norma está teniendo "dramáticas consecuencias" porque va "en contra del criterio" de expertos y jueces "y del sentido común".

En una intervención durante la presentación de la Asamblea Política del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Lisboa (Portugal), Feijóo ha advertido que la principal consecuencia de la ley es que está provocado un "goteo constante de presos condenados por delitos sexuales que han visto reducidas sus condenadas", y algunos "incluso han sido liberados de inmediato".

"El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres españolas es de la ministra de Igualdad, de la ministra de Justicia, o las dos a la vez o directamente asumir él toda la responsabilidad, ya que ha sido el Consejo de Ministros el que ha adoptado y aprobado este proyecto de ley", ha dicho señalado.

El líder de la oposición también ha reprochado al PSOE que haya "abandonado su personalidad anterior poniendo en riesgo la división de poderes y la debilidad del Estado".

El PP exige cesar a Montero

Las declaraciones de Feijóo llegan horas después de que la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, exigiera al líder del Ejecutivo el cese de Irene Montero: "Nos encontramos, como siempre, insultos y descalificaciones, y hoy lamentablemente los españoles se encuentran delincuentes sexuales saliendo de la cárcel. Eso se llaman dimisiones o ceses. Si tuviéramos un presidente del Gobierno como España merece, evidentemente estaría defendiendo la aplicación de las leyes que están haciendo jueces y magistrados y no estaría permitiendo que desde una parte del Gobierno se les ataque, insulte y descalifique".

Montero acusa a los jueces de "incumplir" la norma

A pesar de los reproches, la titular de Igualdad mantiene que no hay fisuras en el texto y que el problema reside en la ley no se está aplicando correctamente: "Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la Ley de Infancia y nos ocurre ahora también con la Ley 'solo sí es sí'", ha asegurado la ministra.