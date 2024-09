Expulsan del Congreso a una enferma de polio que reclamaba la atención de las instituciones: "Nos estamos muriendo"

La sesióndel Congreso de los Diputados ha sido interrumpida este miércoles por una protesta liderada por una mujer que pertenece al colectivo de afectados de la poliomielitis en España. Ha irrumpido en la tribuna del hemiciclo, denunciando la falta de atención por parte de las instituciones públicas.

El incidente ocurrió pasadas las 10 de la mañana, durante la intervención del ministro de Transportes, Óscar Puente, en la sesión de control al Gobierno. La manifestante, desde la sala, alzó su voz para expresar que los miembros de su colectivo se estaban "muriendo" y que llevaban sesenta años luchando por sus derechos. "Somos de la plataforma de niños de la polio y venimos a manifestarnos", declaró la mujer antes de ser desalojada.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se vio obligada a intervenir, recordando que "no se puede intervenir desde el público" y solicitando silencio. A pesar de ser escoltada fuera del hemiciclo por un ujier, la manifestante continuó expresando sus quejas: "No tenemos ninguna ayuda de ninguna clase. Escúchenme, se están muriendo. Primero la dictadura, ¿luego qué? El PSOE. ¡Todos! No nos hacen caso, por favor".

Fuera del Congreso, Rosa Hernanz, otra afectada por la polio, explicó a los periodistas los motivos por los que su compañera había protestado. Según Hernanz, el Ministerio de Sanidad les había prometido mayor asistencia, pero "todo va muy lento" y se les hacen "muchas promesas" que no se cumplen. "Mis compañeras han subido al Pleno a reivindicar y para que ya nos escuchéis todos de una vez y todos los parlamentarios, porque estamos hartos de ir de puerta en puerta", afirmó.

El colectivo entregó un comunicado exponiendo sus reclamaciones, entre las que se incluyen ser indemnizados por "65 años de marginación" y una discapacidad "que ha aniquilado nuestra calidad y esperanza de vida". Además, solicitan ser incluidos en los Presupuestos Generales del Estado y recibir "rehabilitación frecuente basada en fisioterapia de tecnología avanzada y terapias de balneario".

¿Qué es la polio?

La poliomielitis, más conocida como polio, es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que afecta principalmente al sistema nervioso. Esta infección puede provocar parálisis permanente en cuestión de horas, especialmente en las extremidades inferiores.

Esta se propaga principalmente a través del contacto con las heces de una persona infectada. Esto puede ocurrir por no lavarse las manos adecuadamente y llevárselas a la boca, o por consumir alimentos o agua contaminados. Aunque es menos común, también puede transmitirse a través de la tos o los estornudos de una persona infectada.

El nivel de contagio en los pacientes es mayor de siete a diez días antes y después de que aparezcan los primeros síntomas. Aunque también es contagioso mientras esté presente en la garganta y en las heces. En la garganta puede persistir aproximadamente una semana, y en las heces de tres a seis semanas.

¿Cuáles son los síntomas de la polio?

Los síntomas de la polio pueden variar desde leves hasta graves:

Síntomas leves (similares a la gripe): fiebre alta, cansancio extremo, dolores de cabeza, vómitos, rigidez en el cuello, dolor muscular.

Síntomas graves (que afectan al cerebro y los nervios): debilidad muscular, parálisis (generalmente en las piernas), dificultad para respirar.

Es importante destacar que la mayoría de las personas infectadas con polio no presentan síntomas, lo que aumenta el riesgo de propagación inadvertida del virus

