La expresidenta del Parlament, Nùria de Gispert, piensa que si fueran independientes morirían menos catalanes por el coronavirus

La expresidenta del Parlament, Nùria de Gispert, que ya ha protagonizado otras polémicas parecidas, ha contribuido a difundir un tuit en el que se defiende la independencia para escapar de la epidemia: "Me da igual la que me caiga. Lo cierto es que si fuésemos ya República y pudiésemos cerrar Catalunya y gestionar nuestros recursos, morirían menos catalanes".

Estos mensajes han proliferado en medios independentistas, sobre todo después de que Carles Puigdemont mostrara, también en las redes sociales, por dónde iban sus planteamientos en la crisis del coronavirus: "Son los de los virus para todos. Su concepción del federalismo. Antes infectada que rota. El virus del centralismo no descansa ni en tiempo de pandemia". Desde la Generalitat, Quim Torra, se separaba de la estrategia común y marcaba diferencias con el Gobierno, no aceptando el mando único derivado de la declaración del estado de alarma. También en medios internacionales. Reclamaba confinar Cataluña, aunque sin embargo las autoridades catalanas se habían mostrado hasta entonces muy poco preocupadas con la nueva epidemia: el secretario de Salud pública, Joan Guix, llegó a opinar: "No quiero banalizar, pero me preocupa más la gripe que el coronavirus".

El mensaje más criticado, fue el de la exconsejera Clara Ponsatí, refiriéndose a las víctimas del coronavirus en Madrid: "De Madrid al cielo". O el del presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell: "La España vaciada".