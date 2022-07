El excomisario Villarejo amenaza a la cúpula policial con desvelar la 'Kitchen' cuando supo que estaba siendo investigado

El excomisario José Villarejo amenazó a la cúpula policial -en la época cuando gobernaba Mariano Rajoy- con desvelar la 'Kitchen' cuando se enteró que estaba siendo investigado por Asuntos Internos después de la detención de Francisco Nicolás, conocido como el pequeño Nicolás.

Se trata de unos audios que ha desvelado laSexta en exclusiva y que implican a Villarejo y la cúpula policial. Fue el propio excomisario quién grabó la reunión -mantenida en 2014- con el ex director operativo de la Policía, Eugenio Pino, su jefe de gabinete José Ángel Fuentes Gago y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, investigados en el caso Kitchen.

"Esta mañana me llaman dos periodistas y me dicen oyen te quieren hacer una entrevista porque lo del 'pequeño Nicolás' sales tú en la declaración", explica el excomisario Villarejo asombrado porque Pino le prometió que nunca saldría en una investigación. "No puedo dar crédito, a mi Eugenio me prometió y me dijo este quería meterte pero lo he impedido", añade en el audio.

Amenaza entonces con desvelar la operación Kitchen, investigación en la que ya estaba implicado Eugenio Pino y el extesorero del PP, Luis Bárcenas, si no se archiva la investigación contra él: "Lo voy a hacer como no aclaremos el tema", comenta.

Por lo tanto, ellos deciden reunirse con el policía de Asuntos Internos que detuvo al 'pequeño Nicolás' para interrogarlo, pero sin que se entere el jefe, Marcelino Martín-Blas.

El investigado, el excomisario Villarejo, se encuentra presente durante toda la reunión con el policía instructor.