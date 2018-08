EXCLUSIVA: Los terroristas de Barcelona alardeaban de la matanza que iban a cometer y se dirigen a los Mossos: "Os vais a arrepentir de haber nacido"

En las imágenes del sumario a las que ha tenido acceso en exclusiva Antena 3 Noticias, se ve como los terroristas manipulan los explosivos, mientras se graban y lanzan mensajes amenazantes.

"Enemigos de Alá, esto es para que sepáis que el musulmán tiene honos y fuerza con apoyo de Alá", se escucha a Abouyaaqoub y continúa otro terrorista: "Vamos a hacer vencer nuestra religión, nuestra creencia y a destrozar a nuestros enemigos."

Estas conversaciones muestran la radicalización de los jóvenes yihistas que llegan a dirigirse directamente a los Mossos: "La vida no nos importa nada, Alá alabado sea, nos ha elegido entre millones de hombres para haceros llorar sangre.Todo lo que os tenemos preparado... os vais a arrepentir de haber nacido, sobre todo vosotros Mossos de Esquadra".Abouyaaqoub contesta entonces: "Malnacidos".

Detallan incluso lo fácil que les ha resultado conseguir los explosivos: "Esto hermanos no cuesta nada, lo único que te hace falta es la fe, creer en Alá y tener un odio a estos infieles, odio exagerado sin esto no se puede conseguir, y esto de presupuesto no ha superado los 15 euros".

En todos los archivos recogidos por la policía aparecen tanto el autor material de los hechos, Younes Abouyaaqoub como el resto de los terroristas.

Estas imágenes han ayudado a concluir a los agentes que Younes Abouyaaqoub fue el terrorista que lanzó una furgoneta blanca arrollando a su paso a todas las personas que pudo. Este vehículo lo tenían preparado 24 horas antes del ataque.

El exhaustivo trabajo de los investigadores tras visionar todas las cámaras de seguridad de la zona permitieron identificarle con todo detalle y después conocer paso a paso cómo fue aquella huida.También en las instantáneas captadas por las cámaras de seguridad se tiene registrada toda la huida del yihadista.