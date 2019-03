La exalcaldesa de La Muela se declara inocente en el primer día de juicio por corrupción

La exalcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla, que se enfrenta a 37 años de cárcel en el mayor caso por presunta corrupción urbanística investigado en Aragón, se ha declarado inocente tras la primera jornada del juicio que contra ella y otras 42 personas ha comenzado en Zaragoza.

Su inocencia la ha defendido en las breves declaraciones que ha realizado a los medios fuera de la sala y tras concluir la primera sesión del juicio, que se ha centrado en las alegaciones que han presentado las partes sobre este macroproceso, en el que se piden cientos de años de cárcel, indemnizaciones y multas millonarias.

"Yo soy inocente", ha respondido la exalcaldesa al ser preguntada sobre si se plantea, para intentar reducir las penas, reconocer los delitos de los que se le acusa (cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales y blanqueo de capitales).

Tras señalar que no tenía "nada" que añadir a lo que han dicho los abogados y que se conformaba con tener salud (padece una grave enfermedad), ha dicho de forma enigmática que "todo tiene su tiempo", al volver a responder a otra pregunta sobre una posible negociación con la fiscalía.

Su abogado, José Antonio Visus, ha afirmado que no revelarán su estrategia de defensa hasta el 12 de enero, cuando se reanude el juicio, pero al ser cuestionado por si se está negociando o no una rebaja de penas ha dicho: "en estos momentos no le puedo contestar a esta pregunta".