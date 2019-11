Ni el Presidente del Gobierno en funciones se fía al 100% de las encuestas electorales del 10-N. Ya lo dijo Pedro Sánchez tras los resultados del CIS del pasado 29 de octubre: "las encuestas no ganan elecciones". Los sondeos son una vara de medir muy fiable para situar a cada partido en cuanto a intención de voto y son muy importantes para la estrategia a seguir de los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre. Sin embargo, no reflejan 'sine qua non' los resultados de las elecciones generales 2019. Analizamos la evolución de estas encuestas en cada uno de los partidos:

Resultados elecciones generales del 28 de abril: PSOE - 123, PP - 66, Ciudadanos - 57, Unidos Podemos - 42, Vox - 24.

PSOE

Las encuestas dan a los socialistas como la formación más votada para el próximo 10 de noviembre. Todos los sondeos, menos el CIS, apuntan que el partido liderado por Pedro Sánchez obtendría un resultado electoral similar al de los pasado comicios sin sobrepasar los 123 escaños. En cambio, el CIS sondeó que los socialistas conseguirían entre 133 y 150 escaños, un resultado que sería mejor al cosechado en abril.

PP

El Partido Popular sería uno de los mayores beneficiados por la repetición de elecciones generales, según las encuestas ya que los sondeos apuntan conseguiría más asientos en el Congreso de los Diputados. La mejoría de los populares en cuando a intención de voto depende de las diferentes encuestas realizadas: mientras que el sondeo realizado por el diario 'La Razón' apunta que el PP obtendría entre 103 y 105 escaños, el sondeo electoral de Sigma Dos para Antena 3 Noticias da entre 91 y 98 escaños. La mayoría de las encuestas dan al PP un resultado similar al sondeo realizado por Antena 3 Noticias. En contraste, el CIS da entre 74 y 81 escaños a los populares.

Ciudadanos

Los sondeos vaticinan un desplome de Ciudadanos en las elecciones generales del 10 de noviembre, con un resultado electoral que gira en torno a los 20 escaños de manera general entre todos los sondeos electorales realizados. La encuesta de Sigma Dos para Antena 3 Noticias pronosticó un resultado entre 16 y 19 escaños. En cambio, el CIS es la encuesta más optimista con respecto al resultado que obtendría el partido liderado por Albert Rivera, ya que apunta que el descenso no sería tan pronunciado y conseguiría entre 27 y 35 asientos.

Unidas Podemos

El partido liderado por Pablo Iglesias sufriría un ligero descenso en cuanto al resultado electoral en las próximas elecciones generales 2019, según las encuestas. El resultado de la formación morada giraría en torno a los 32 y 37 escaños en los próximos comicios. El CIS, la encuesta electoral de Sigma Dos para Antena 3 Noticias y la de 'El Periodico' son los que apuntan un mejor resultado a Podemos, entre 37 y 45 escaños, entre 35 y 40 y entre 37 y 41 respectivamente.

Vox

Santiago Abascal y su partido podría ser otro de los ganadores de la noche electoral del próximo 10 de noviembre. Algunas encuestas auguran que Vox podría ascender hasta convertirse en la tercera fuerza con mayor representación en el Congreso de los Diputados. Desde los 33 y 36 escaños de las encuestas de 'El Mundo' y 'ABC' respectivamente hasta entre 39 y 43 escaños que apuntan la encuesta electoral de Sigma Dos para Antena 3 Noticias. En cambio, el CIS mantiene a Vox en quinto lugar con un resultado que rondaría alrededor de los 14 a 21 escaños.

Más País

La candidatura liderada por Íñigo Errejón conseguiría entrar en el Congreso de los Diputados. La encuesta realizada por 'El Mundo' apunta que Más País obtendría 7 escaños y la encuesta electoral de Sigma Dos para Antena 3 Noticias apuntó un resultado entre 2 y 3 escaños. Además, el CIS vaticina un total de entre 3 y 4 asientos.