Se cumplen cuatro años del inicio del confinamiento: "Parecía una película catastrofista"

El 14 de marzo de 2020 nos cambió la vida. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó el Estado de Alarma e implantó el confinamiento en toda España por el aumento de casos de covid-19. Hoy se cumplen cuatro años del inicio de una etapa jamás conocida y hemos salido a la calle a preguntar qué recuerda la gente.

"¿Cuatro años ya? Madre mía, pasa el tiempo rapidísimo, no me acordaba". Es la reacción de un joven cuando se da cuenta del tiempo transcurrido desde el primer día de confinamiento. No es el único que no recuerda la fecha exacta, pero esa época fue inolvidable por todo lo vivido.

Las reacciones a la noticia del confinamiento fueron muy parecidas: "Un shock", "mucho susto evidentemente", "sobre todo miedo". Algunos creían estar viviendo "ciencia ficción" porque "parecía una película catastrofista".

La orden era quedarse en casa y muchos jóvenes se encontraban en el extranjero estudiando. A eso hay que añadir el incremento de contagios y mezclado, surgen historias como la de este padre: "Tenía 48 horas para ver cómo traía a mi hijo desde Irlanda". Todo ocurrió en un momento complicado en la familia: "Mi mujer estaba al borde un ataque nervios intentando gestionar cómo lo traíamos a él. No se sabía nada, mi padre estaba enfermo en el hospital y yo estaba en la cama con 40 de fiebre bastante jorobado".

La cara y la cruz del confinamiento

El confinamiento dio para muchas historias. Algunas de ellas positivas. "Tuve momentos que pude compartir con mi familia y tener conversaciones más íntimas", recuerda un joven. Un señor admite: "Aprendí a cocinar". Otro joven reconoce: "El confinamiento me atrasó un examen y puede estudiar más y lo aprobé".

Sin embargo, a miles de hogares llegó la tragedia de la muerte de seres queridos: "Muchas historias no salieron bien, es un recuerdo complicado". "A mí el covid.... me trastocó todo. Fue una tragedia", admite con la voz entrecortada una persona que perdió a su madre en la tercera ola, en enero de 2021. "Mi vida ya no ha vuelto a ser lo mismo".

¿Hemos salido más unidos?

Durante los peores días, llegó una ola de solidaridad. Cientos de personas fabricaron material para los sanitarios ante la escasez de los primeros días, todos los días a las 20.00 los balcones de todo el país se llenaban de aplausos dedicados a los médicos...Se impregnó la idea de que la sociedad iba a salir más fuerte y unida.

Al preguntar en la calle sobre esta idea, las respuestas van en la misma dirección. "Fue una quimera, una ilusión pensar que saldríamos más unidos", "pensábamos que iban a cambiar muchas más cosas de las que han cambiado", "pronto olvidamos las cosas malas", "no hemos sacado nada positivo", "en cierta parte también nos polarizó". Por lo que nos cuentan no parece que se haya cumplido.