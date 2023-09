Las espontáneas palabras del rey emérito Juan Carlos I tras la muerte de María Teresa Campos: "Me acuerdo mucho"

Han sido numerosos los rostros conocidos que han mostrado su cariño a la familia de la periodista María Teresa Campos tras conocerse la noticia de su muerte durante la madrugada de este martes. Desde el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez,al que hemos podido ver en el tanatorio, hasta el líder del Partido Popular a través de X (Twitter), hasta el padre Ángel, José Manuel Parada, Iñaki Gabilondo o el rey emérito, Juan Carlos I.

No ha hecho falta hacer ninguna pregunta, el rey emérito no ha dudado en dedicar unas emotivas palabras hacía María Teresa Campos: "¡Pobre María Teresa! Un saludo muy fuerte, me acuerdo mucho". ha confesado. Juan Carlos I está en Reino Unido disfrutando de las regatas con su tripulación, pero no ha querido perder esta oportunidad de recordar a uno de los rostros más importantes del periodismo en España.

Los Reyes muestran su apoyo a la familia

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia también han hecho llegar a la familia de María Teresa Campossu "afecto, cercanía y apoyo" en este duro momento. Lo han hecho a través de un telegrama en el que reconocen la "brillante trayectoria" de María Teresa Campos, que "la convirtió en pionera y referente de la radio y la televisión" de nuestro país.

"Hemos conocido con tristeza la noticia del fallecimiento de María Teresa y queremos trasladar a toda la familia nuestro afecto, cercanía y apoyo en este momento tan difícil. Con nuestro reconocimiento a su brillante trayectoria, que la convirtió en pionera y referente de la radio y la televisión de nuestro país, os enviamos un fuerte abrazo y nuestro mejor recuerdo" se puede leer en el telegrama firmado por Felipe y Letizia, tal y como señala Europa Press.

María Teresa Campos

María Teresa Campos es uno de los rostros más conocidos y queridos de la televisión de España. Es por ello por lo que este primer martes de septiembre se ha convertido en un adiós multitudinario y emotivo. El Tanatorio madrileño de La Paz se ha llenado de compañeros de profesión y caras conocidas que han querido estar presentes para arropar a su familia.

La 'reina de las mañanas' será incinerada y descansará en Málaga junto a su madre y sus hermanos "porque era su deseo", han explicado las hijas de la periodista.