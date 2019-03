Esperanza Aguirre apuesta por dar un "toque británico" a la política española

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, se mostró contraria a los partidos "monolíticos" durante un discurso en Londres en el que hizo un encendido elogio del sistema electoral y el patriotismo del Reino Unido. Aguirre fue esta noche la invitada de la gala de la British Spanish Society que se celebró en una sala de la Cámara de los Comunes, un "lugar que impresiona" por su historia y su "fair play" (juego limpio), según indicó en su intervención en inglés.

Ante unos 180 invitados, la expresidenta de la Comunidad de Madrid se declaró "anglomaníaca" y a la vez "orgullosa de ser española", y apostó por "una mezcla de las dos culturas y formas de entender la vida" como "fórmula ideal para todo". Una parte destacada de su discurso lo dedicó a alabar el sistema electoral mayoritario del Reino Unido, en el que los parlamentarios deben "ganarse la confianza de sus electores" en las circunscripciones y que "no tolera la mentira".

"Me gusta la independencia que ofrece a cada diputado, igual que me gusta que los partidos políticos no sean monolíticos. Me gusta que los británicos no toleren las mentiras en la vida pública. Me gusta el 'fair play", apuntó.

El individualismo y el patriotismo del Reino Unido fueron otros aspectos resaltados por Aguirre en un discurso con referencias a españoles anglófilos como el duque de Rivas y Cayetano Valdés, antepasados de su marido, el club taurino de Londres, Cánovas del Castillo o a los conservadores británicos Winston Churchill y Margaret Thatcher, a cuyo funeral asistió el año pasado.

"Me gusta el patriotismo británico" que "los hace defender siempre los intereses de su patria" y que, "llevado al extremo -bromeó-, los hace defender la comida inglesa como si fuera la mejor del mundo". La dirigente del Partido Popular, que confesó a los invitados de la asociación británico-española que este discurso en inglés ha sido el que más ha preparado en su carrera, respaldó también el hecho de que los británicos "valoren el individualismo y desconfíen del colectivismo".

"Me gusta que en Inglaterra la gente valore la originalidad y la excentricidad. Porque no me gusta que todo el mundo piense y actúe de la misma forma", dijo Aguirre, nombrada en 2004 dama del imperio británico por la reina Isabel II, "mucho más de lo que podía esperar cuando era una niña y asistía al Colegio Británico de Madrid", según confesó esta noche.

A la vez que su admiración por el Reino Unido, la presidenta del PP de Madrid declaró que "también amo España y las costumbres y tradiciones españolas" ante una audiencia que posee "lo mejor de lo británico y lo mejor de lo español", apuntó.

Presidida por el periodista Jimmy Burns Marañón, la British Spanish Society es una asociación sin ánimo de lucro que promueve becas para estudiantes de ambos países y el entendimiento entre las dos culturas. En pasadas ediciones, los invitados a su cena de gala anual fueron el alcalde de Londres, el conservador Boris Johnson, y Michael Portillo, quien fue ministro de Margaret Thatcher.