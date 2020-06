España insiste en que la Asamblea Constituyente no es el futuro de Venezuela

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, recalcó que la Asamblea Constituyente que promueve el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "no es el futuro" del país, donde 6,3 millones de ciudadanos han rechazado en un referendo esa vía para cambiar la Constitución. "Nosotros siempre hemos dicho que la Asamblea Constituyente no es el futuro, que el futuro es cumplir la Constitución que se dieron los venezolanos en su momento", indicó Dastis a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE), en el que abordarán la situación en Venezuela.

"Nosotros lo que apoyamos es la Asamblea ordinaria, y de ahí por lo tanto es de donde debe salir la solución", insistió. El jefe de la diplomacia española recordó que la salida a la crisis venezolana debe ser "negociada, democrática y pacífica". "Por lo tanto, esa es la vía que animamos a tomar", dijo. Los resultados de la consulta popular que se realizó este domingo en Venezuela arrojaron que el 98,4% de los participantes (6.387.854 personas), votaron que rechazan la formación de la Asamblea Nacional Constituyente que promueve Maduro para cambiar la Carta Magna.

Dastis explicó que el Consejo de ministros comunitario debe ocuparse de "múltiples cosas" y que en esta ocasión no adoptará unas conclusiones escritas sobre Venezuela, algo que sí hizo en su sesión de mayo. "Lo seguimos constantemente, en unas ocasiones con conclusiones; en otras, con debates. De lo que no cabe duda es de que la UE apoya esa vía que les he dicho antes", comentó. La alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, hará una referencia a la crisis venezolana al inicio de la reunión de este lunes "y, si se da la oportunidad, es posible que yo diga unas palabras también", indicó el ministro español.

Preguntado por si considera necesario que la UE nombre a un mediador en Venezuela, Dastis señaló que "hay que privilegiar el enfoque regional y está habiendo movimientos en la zona, que es lo que nosotros alentamos". "Estamos también en contacto con los otros vecinos y actores regionales para ver si entre todos podemos ayudar a que haya esa salida negociada y democrática", apuntó. Cuestionado por si considera el resultado del referendo como una demostración de fuerza de la oposición contra Maduro, Dastis prefirió "no hablar de fuerza de ningún tipo".

"Como he dicho, a lo que hay que alentar a las partes es a que se sienten a negociar y encuentren un acuerdo nacional que posibilite cumplir las previsiones electorales, y que haya elecciones auténticas mediante el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto", resumió. El ministro español se mostró igualmente "preocupado" por "el deterioro de la situación" y la violencia en el país. "Lamentamos profundamente las víctimas que se van produciendo. No es la primera, desgraciadamente; espero que sea la última", indicó en referencia al fallecimiento de una mujer durante la celebración de la consulta opositora. Dastis también volvió a descartar que haya llegado el momento de que la UE imponga sanciones al Gobierno de Maduro.