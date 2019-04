Errejón, sobre el PSOE: "Si nos entendemos en el Congreso, ¿por qué no para formar un Gobierno?"

Presunta corrupción en el ayuntamiento de Granada

Iñigo Errejón ha defendido durante una entrevista en Espejo Público que hay que cambiar el Ayuntamiento de Granada porque el problema "no viene de ahora" y "no es ningún secreto", por lo que podrán todos sus "recursos" para que "haya cambio".

José Manuel Soria y los 'Papeles de Panamá'

En cuantro al ministro de Industria, el secretario de Política y Estrategia de Podemos, no sabe "si va a llegar al martes" porque "conforme van pasando los días parece que se le van poniendo las cosas más difíciles". En su opinión, se trata de una cuestión de legitimidad que se intente pagar menos impuestos en lugar de abonar el dinero a España a la vez de un problema de contradicciones por las declaraciones de José Manuel Soria. "Mariano Rajoy es el único español que cree a Soria y yo no sé por qué lo hace", ha señalado Errejón.

José María Aznar

El también portavoz de Podemos en el Congreso ha señalado que le parece bien que Aznar pague si tiene que hacerlo, aunque Montoro "no puede ser un medio para que se ajusten cuentas". Pudiera parecer que con las cuestiones recaudatorias en función de las animadversiones o de los afectos del ministro se van gestionando, lo que a Errejón se le parece a la situación del ministro de Interior recibiendo a Rodrigo Rato en el el despacho.

Financiación de Podemos

Errejón ha recordado que han archivado una cuarta querella contra su partido por financiación ilegal, aunque "si alguien quiere volver a llevarlo a los tribunales está en su derecho". No obstante, ha pedido que se le dé el mismo valor en los medios a la presentación de la querella como a su resolución y ha reclamado "confrontar especulaciones con hechos".

Pactos para formar gobierno

En cuanto a la posible nueva campaña electoral, Iñigo Errejón cree que debería ser más austera que la anterior, aunque en su caso no pidieron no créditos a los bancos. En este sentido, ha matizado que "todavía no estamos en campaña" porque "todavía hay opciones de Gobierno" porque las últimas medidas que se han aprobado en el congreso el PSOE ha votado la misma opción que Podemos en lugar que Ciudadanos.

A juicio del político, no se ha llegado a un acuerdo por la "falta de claridad y de voluntad política" por "indecisión o porque Pedro Sánchez no ha querido o no le han dejado". Así, ha reiterado que si el PSOE quiere "hay Gobierno en cuestión de horas". "¿Si nos entendemos en el Congreso por qué no nos podemos entender para formar un Gobierno?", se ha preguntado el secretario político.

Errejón ha respondido a Esperanza Aguirre que "el peligro para la democracia es que alguien secuestre a las instituciones". Además, entiende que si el acuerdo Ciudadanos-PSOE es porque "no es un acuerdo de cambio político".

En relación con la consulta a las bases, Errejón ha expuesto que no sólo someten a votación su propuesta, sino también lo que ofrecen otros y que si el PSOE hubiera hecho lo mismo los votantes del PSOE habrían "abrazado" la opción de Podemos.

Posibles nuevas elecciones

"A Podemos le sonríen mucho más las urnas que las encuestas", según ha explicado Errejón preguntando por el respaldo de los españoles al partido. Además, ha señalado que van a intentar seguir llevado las listas "más amplias y constructivas posibles" y que "no sobra nadie" por lo que no descarta "nada".