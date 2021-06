ERC quiere que Oriol Junqueras se siente en la mesa de diálogo y el Gobierno no lo descarta

ERC quiere que Oriol Junqueras se siente en la Mesa de Diálogo, y el Gobierno de momento no lo descarta. Considera la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que antes de convocar esa reunión entre de los gobiernos de España y Cataluña, lo lógico es que se produzca primero el encuentro entre Pedro Sánchez y el nuevo presidente catalán, Pere Aragonés.

Junqueras en la mesa

El Gobierno quiere separar los indultos a los presos del procés y la mesa de diálogo con la Generalitat. "Son temas distintos" ha asegurado hoy la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "Anticipar presencias cuando ni siquiera se ha producido el encuentro bilateral entre el presidente del Gobierno y Pere Aragonés es absolutamente prematuro y especulativo" ha explicado Montero.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha preferido no adelantar si a la Mesa de Diálogo en Cataluña podría incorporarse el condenado Oriol Junqueras, como ha pedido ERC y sí ha descartado la posibilidad de que Carles Puigdemont, huido de la justicia española, pudiera ser "indultado" de sus responsabilidades penales incluso antes de ser juzgado.

"Ojalá podamos tener la extradición de Puigdemont para que podamos juzgarlo con todas las garantías", ha explicado hoy la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

María Jesús Montero ha cargado contra las partidos que no resuelven los problemas con Cataluña. Pedro Sánchez "no se esconde" ante un problema catalán que fue provocado "por otro Gobierno". "Lo que no es ninguna solución es taparse la cara como los monos de Gibraltar", ha indicado la portavoz del Gobierno y ha insistido que el objetivo de Pedro Sánchez es "dejar un país mejor que el que se encontró".

La ministra Montero también ha criticado la nueva foto de Colón el próximo 13 de junio y ha situado tanto los indultos a los líderes independentistas como la reforma del delito de sedición, dos cuestiones que están teniendo una tramitación "paralela", aunque no tienen por qué resolverse "a la vez".

Pere Aragonés

La postura del actual presidente de la Generalitat es que todos los presos del procés y los exiliados deberían sentarse en la mesa de diálogo. "La participación de la parte catalana en la mesa de negociación va a ser determinada por el Govern de Cataluña" ha afirmado Pere Aragonés.

"Nuestra voluntad es que todos los presos y presas, también los exiliados, tendrían que ser libres, tendrían que participar a todos los efectos en la mesa de diálogo" ha insistido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.