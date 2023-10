ERC insiste en la amnistía y el referéndum y advierte que sus votos "se sudan"

Pedro Sánchez ha continuado este miércoles con la ronda de contactos para conseguir una acuerdo de investidura. Esta mañana ha sido el turno de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Coalición Canaria y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El primero en verse con el presidente en funciones ha sido el portavoz de UPN, Alberto Catalán. La formación ha reiterado, tal y como ya avanzaron tras la ronda de consultas con el Rey, que no apoyará la investidura.

"Nos parece incomprensible que se pretenda hacer concesiones al independentismo a la hora de conseguir sus votos única y exclusivamente para continuar en el poder", ha reprochado Catalán. La amnistía "no deja de ser una traición a la Constitución Española", ha añadido.

En segundo lugar, Sánchez se ha reunido con Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria. Hace apenas una semana, la portavoz reconocía que no habían iniciado ni si quieras las conversaciones con el Partido Socialista. Este miércoles confirma que el Gobierno no tendrá su voto para revalidar la investidura, aunque no descartan una abstención.

"La abstención se decidirá a partir de lo que en la mesa negociadora se plantee. Si se resuelven algunas de las cuestiones que en materia migratoria hemos metido, la agenda canaria y los asuntos económicos, es probable que nos pudiéramos acercar a esa posición", ha valorado.

Condiciones "exigentes, pero razonables"

Por último, ha sido el turno de ERC. Gabriel Rufián, portavoz de la formación en la Cámara Baja, ha trasladado a Sánchez lo que considera unas condiciones "exigentes, pero razonables".

"Estaríamos hablando de una amnistía que, bajo nuestro punto de vista, no solo tiene que tener un espíritu reparador, sino también un espíritu de solución de los efectos del conflicto", ha aclarado Rufián. Un conflicto cuya solución para los republicanos catalanes pasa por las urnas.

El portavoz de la formación también ha aclarado que las negociaciones están en el marco de la investidura, no de la legislatura. "Los votos de ERC se sudan. Quien crea que puede pactar con ERC una legislatura desconoce la forma de trabajar de ERC", ha asegurado.

Conversaciones con Oriol Junqueras

Precisamente esta mañana, horas antes del encuentro con el portavoz de Esquerra en el Congreso, el presidente en funciones ha mantenido una conversación telefónica con el líder de la formación, Oriol Junqueras.

Sánchez ha aprovechado para agradecerle el apoyo de la formación en la pasada legislatura y Junqueras se ha mostrado satisfecho con algunos de los avances sociales logrados. No obstante, el líder de los republicanos catalanes le ha trasladado la necesidad de seguir avanzando en la negociación de las demandas que los independentistas han puesto sobre la mesa.

No han transcendido muchos más detalles de la conversación, únicamente que ambos han valorado positivamente la conversación y han expresado la voluntad de seguir en contacto.

Esta semana continúa la ronda de contactos

Las reuniones de esta jornada se producen 24 horas después de que el presidente tuviera el martes un encuentro con el BNG y el PNV, uno de sus socios en la última legislatura.

Unas negociaciones que continuarán el próximo viernes. Tras la fiesta nacional del 12 de octubre, será el turno de EH Bildu y Junts.