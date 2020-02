ERC acusa a Carles Puigdemont de obligar a JxCat a votar contra las cuentas del Gobierno

Esquerra Republicana (ERC) sostiene que el expresidente catalán y líder de JxCat, Carles Puigdemont, forzó a su partido a votar en contra de la nueva senda de estabilidad presupuestaria del Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que estaban en el sí. El PSOE y Unidas Podemos han conseguido sacar adelante este jueves en el Pleno del Congreso el también conocido como techo de gasto, paso previo a los Presupuestos de 2020, gracias al respaldo del PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, PRC y Teruel Existe y la abstención de Esquerra Republicana, EH-Bildu y BNG. JxCat, por su parte, ha optado por el 'no', al igual que el PP, Vox, Ciudadanos, la CUP, UPN y Foro Asturias.

Deslealtad entre socios

Desde ERC han recalcado que sus socios de gobierno en Cataluña tenían previsto apoyar la senda de estabilidad presupuestaria presentada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez pero que decidieron virar del 'sí' al 'no' después de que, desde Waterloo, se enterasen de que los republicanos catalanes iban a abstenerse. Es por ello que fuentes de ERC ya han advertido de que a partir de ahora no piensan adelantar el sentido de su voto a sus socios del Govern puesto que consideran que utilizan esa información de manera "desleal". Los de Oriol Junqueras sostienen que, después de los "sorprendentemente bien" que fue este miércoles la primera reunión de la mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán, no se entiende la posición de Junts. "Se quedaron sin excusas para lo de hoy", han comentado desde ERC.

Durante el debate del techo de gasto, el diputado de JxCat Ferrán Bel ha querido dejar claro que su rechazo "no presupone para nada el voto a los Presupuestos" y ha llamado a "desvincular del futuro de la mesa de diálogo" estas votaciones. "Alguien podría pensar que, para continuar, se les tiene que votar todo a favor", ha dicho. Y, a renglón seguido, ha advertido al Gobierno de que, para apoyar sus Presupuestos, las nuevas cuentas deberán incluir el dinero que Hacienda adeuda a las comunidades por el IVA apuntando que no imagina a otros grupos apoyándolos sin esa medida, en referencia velada a ERC.