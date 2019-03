María San Gil: "No se está acabando ETA"

María San Gil dejo hace tres años la pollítica activa como presidenta del PP en el País Vasco aunque sigue siendo militante de base del partido. En este tiempo no ha encontrado trabajo, estudió Filología bíblica: hebreo, griego y latín: "Me veía mucho más dando clases de latín que haciendo política". Estando en el paro aceptó la propuesta de Planeta de escribir una autobiografía, 'En la mitad de mi vida'. Acabó dedicándose a la política y aunque lo dejó porque asegura que "estaba incomoda" no puede evitar que la entrevista pase de su libro a la polémica presencia de Bildu en el panorama electoral del País Vasco.

En es te sentido, considera que "es un tema preocupante para los españoles, estamos a 500 km y nos queda lejos pero si San Sebastián llega a tener un alcalde de Bildu nos va a afectar a todos". "No se está acabando ETA", declara y añade que "los 313.000 votantes de Bildu han votado con la conciencia tranquila" porque el PSOE y el PNV lo han propiciado, lo que para San Gil es una evidencia de que hay conversaciones entre el Gobierno y ETA.

"ETA está más fuerte políticamente y se ha retraido violentamente, antes mataba 20 personas al año para conseguir un objetivo político, ahora no les hace falta matar porque tienen concejales", afirma. Pero María San Gil se pregunta que pasará si no logran su objetivo: "Bildu es Batasuna-ETA y cuando consigan anexionar Navarra y todos sus objetivos, no matarán pero ¿y si no les sale bien? ¿Y si en el futuro los hechos nos dan la razón? ¿Cómo volvemos hacia atrás?".

En cuanto a la sociedad vasca, por la que le ha preguntado un internauta a través de antena3.com, confirma que ha notado una enorme preocupación: "Me paran más por la calle como si pudiera dar una solución y me preguntan qué vamos a hacer, qué ha pasado y qué nos espera en un futuro". Ella no tiene la solución y de hecho descarta -respondiendo a un internauta que le pregunta a través de antena3.com- hacer algo como Rosa Díez o como Álvarez Cascos en Asturias.

En su autobiografía habla de política y de muchas otras cosas, como su experiencia sobre sobre el cáncer, una enfermedad que recientemente la ha acercado a una compañera de partido -Esperanza Aguirre- para la que ha sido un apoyo durante su enfermedad. También se permite el lujo de frivolizar, algo que ve necesario en muchos momentos y termina la entrevista replicando: "Yo he venido a hablar de mi libro".