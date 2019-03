"El modelo autonómico ha funcionado muy bien pero tras 30 años hay que revisarlo"

Uno de los temas que no podía faltar en la entrevista es el del daño que la alerta sanitaria de Alemania causó sobre la agricultura española en especial. En este sentido, ha confirmado que España ha perdido peso en España y que si bien "la consejera alemana que lanzó la alerta du irresponsable, el Gobierno tenía que haber reaccionado antes".

Otro tema al que ha respondido Rudi es el de las cuentas en las comunidades autónomas, a raíz de los sucedido en Castilla la Mancha. En este sentido, en Aragón donde podría gonernar si sale investida el 21 de junio, no ha querido hacer ninguna afirmación ya que aún no dispone de los datos: "Intuyo cosas pero hasta que no tengo el dato en la mano, nada. En 2010 sí se que se ha sobrepasado el déficit y hubo que presentar un plan de ajuste del presupuesto. La deuda conocida, publicada por el Banco de España no es de las más altas pero si es cierto que hay un paquete de sociedades con una deuda importante, aunque no la conozco a lo que se añade la deuda de proveedores". Rudi ha asegurado que cuando gobierne pedirá una auditoría para conocer la situación y trabnajar sobre ella.

La situación en Castilla la Mancha, asegura que ha sido distinta y Rudi cree que el problema es que se ha tardado demasiado en hacer el traspaso de poderes. "La consejera de economía ha estado 15 días fuera y en ese tiempo han empezado a llamar acreedores de grandes bloques al PP diciendo que se les debe dinero. El traspaso hay que hacerlo rápido".

La UE hizo ayer sus recomendaciones económicas a los países miembro. Europa obliga a recortar el gasto para cumplir con el objetivo del déficit. Con respecto a este tema en una de las preguntas que han llegado a antena3.com, Sonia decía si es necesario el techo de gasto de las autonomías que propone Bruselas.

Luisa Fernanda Rudi se ha mostrado totalmente a favor y ha remitido a la ley de estabilidad presupuestaria que el PP aprobó en el año 2000 y que después ha sido derogada y modificada por el Gobierno de Zapatero.

La sanidad es uno de los principales escollos para el control del déficit en las autonómías y recientemente se habla de un sistema deficitario y en crisis. Para solucionarlo se ha propuesto exigir el empadronamiento o la fórmula del copago. Rudi es contraria a ambas y propone otras alternativas.

"Es cierto que el modelo autonómico ha sido muy bueno, ha funcionado muy bien pero tras 30 años hay que revisarlo. Hay medidas que se pueden aplicar antes que el recorte de la cartera de servicios. Se ha planteado una central de compras nacional o la especialización de los hospitales"., afirma. Rudi asegura que coincide con Durán i Lleida, de CiU, en que es necesario un pacto.