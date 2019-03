Fernández Vara: "Nadie entendería un proceso largo de primarias"

El aún presidente de la Junta de Extremadura sí que explica que el proceso que se elija debe ser algo rápido porque "si nos decidimos ahora por hacer un debate pueblo por pueblo, socialista por socialista, el mundo nos mirará con perplejidad. Tienes que ser algo enormemente rápido", ha dicho. "Un proceso largo de primarias no lo entendería nadie. No es razonable que nos metamos en una aventura tan larga cuando hay cuestiones más importantes que resolver en el país", ha añadido.

Fernández Vara asume que "los ciudadanos han castigado" al PSOE porque "aunque hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos no hemos podido hacer lo que queremos porque los que mandan son otros, los mercados o el Gobernador del Banco de España que debería explicar por qué la situación financiera está como está".

El presidente autonómico cre que el fallo es no haber acompañado las medidas impopulares de otras que sí entendieran los ciudadanos: "Los funcionarios habrían entendido que se les bajara el sueldo si se le hubiera bajado también a los directivos de la banca o la congelación de las pensiones se habría entendido si se hubiera vuelto a poner en España el impuesto de patrimonio. Pero los ciudadanos no han entendido nada porque es como si la carga de sacar adelante la situación recayera en la parte más débil de la sociedad".

¿Rubalcaba es la mano negra?

"No hay mano negra ninguna, hay un proceso democrático que se abre una vez que Zapatero decide que no continúa", defiende Fernández Vara al ser preguntado sobre si Rubalcaba estaría detrás de las voces que piden que Zapatero se vaya.

En cuanto a la reacción de Zapatero tras las elecciones, Fernández Vara destaca la actitud democrática de Zapatero. "Zapatero tiene la suficiente serenidad como para en tiempos difíciles pensar en los mejor para el partido y para España. Él está consultando las opiniones que todos le plantean cara a cara porque acepta las discrepancias y nunca ha querido imponer nada. Hará una síntesis. Estamos por intentar crear un pryecto que sea solido", ha explicado.

En cuanto a lo sucedido en las elecciones en Extremadura, con los peores obtenidos por el PSOE en los últimos 30 años, el presidente ha explicado la situación: "Los ciudadanos han decidido que sea IU la que decida. Pues que decida. Si IU no quiere pactar con el apoyo, seremos la oposición y gobernaría el PP con mayoría simple. Los ciudadanos han decidido que nadie tiene mayoría absoluta y aunque haya una mayoría de izquierdas frente a la lista más votada del PP si una parte de la izquierda no quiere, no habrá gobierno de izquierda".

En este sentido Fernández Vara asume su responsabilidad: "Tuve un apoyo brutal hace cuatro años y he podido defraudar a mucha gente porque he tenido que batirme el cobre para salvar empresas por la crisis y he dejado de hacer cosas por lo que he podido defraudar. Ahora hay que trabajar para recuperar la confianza".

Fernández vara también ha respondido dos preguntas de los internautas que han hecho a través de antena3.com.

Rosa Mari, de Madrid preguntaba si el movimiento del 15-M ha perjudicado al PSOE y Vara ha respondido: "Un movimiento como ese no ha podido perjudicar a nadie. Hay que tomar nota".

Otro internauta de Murcia quería conocer la relación de Fernández Vara con las redes sociales: "Tengo un blog desde hace cuatro o cinco años. Tengo Twitter, Facebook y una relación fluída con correo electrónico".