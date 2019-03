Artur Mas: "El Gobierno es una jaula para el señor Rubalcaba"

Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña ha estado en Espejo Público. Durante la entrevista y aunque ha afirmado que la decisión de adelantar elecciones es exclusiva del presidente del Gobierno, "esta legislatura está tocando a su fin y tanto el PSOE como Rubalcaba hablan más de temas electorales que de gestión de Gobierno".

En las últimas horas -ante la cercanía de su proclamación oficial como candidato- crecen los rumores y las especulaciones sobre la salida de Rubalcaba del Gobierno. Al respecto Mas ha opinado: "El pájaro tiene que salir de la jaula si quiere volar. El Gobierno es una jaula ahora mismo para el señor Rubalcaba". En este sentido el presidente ha asegurado que lo que espera por parte de Rubalcaba es "credibilidad": "Si el programa de Rubalcaba lleva una propuesta radicalmente distinta al Gobierno del propio Rubalcaba".

Otro de los temas que Artur Mas ha abordado en la entrevista es el de la deuda de las Comunidades Autónomas y los "necesarios recortes". En referencia al comentario de Esperanza Aguirre ante un micrófono abierto, Mas ha asegurado que lo grave "no es sólo que las Comunidades Autónomas no tengan dinero sino que hay grandes deudas". De ahí ha explicado, Mas los recortes que lleva haciendo en la Generalitat desde su llegada. Especialmente indignantes para la sociedad son los recortes en sanidad, sobre lo que Mas aclara: "No se pueden hacer recortes sin tocar la educación, la sanidad o prestaciones sociales". "Hay que actuar con responsabilidad si no queremos caer en el agujero", ha añadido haciendo referencia a la situación de otros países como Grecia o Portugal.

Una de las mayores críticas al gobierno de Mas es el pacto que ha alcanzado con el PP para conseguir sacar adelante los presupuestos. Artur Mas ha defendido que no se trata de una reproducción del pacto del Majestic, de hace 15 años, del que renegó publicamente más tarde. Ha afirmado que han cambiado los actores y que hizo el mismo ofrecimiento al resto de partidos pidiendo su abstención a la hora de aprobar los presupuestos.

A través de antena3.com Eduard ha preguntado a Artur Mas si prevé convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña en esta legislatura. Mas ha respondido que tal y como propuso en su candidatura y al ser elegido formulará un pacto fiscal que supone independencia en ese ámbito. Se trata de un sistema similar al de la autonomía fiscal y financiera de vascos y navarros. Mas considera que ese paso se inscribe en lo que él llama "la línea del derecho a decidir de los catalanes, que va mucho más allá".

Sobre el movimiento del 15-M ha preguntado Teresa, también en antena3.com. La respuesta de Mas ha sido que "si el 15-M protesta y formula quejas hay que escucharles, si se convierte en un movimiento controlado por violentos no vamos a escucharlo sino a combatirlo. Parece ser que hay más queja y desesperanza y en esta medida hay que escuchar pero sabiendo también que hay mucha otra gente intentando trabajar, una mayoría silenciosa que está haciendo avanzar al país".