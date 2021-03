Enrique Ossorio, portavoz del gobierno de la CAM: "El desenlace judicial no nos preocupa, la razón está de nuestra parte"

Enrique Ossorio, portavoz del Gobierno madrileño, ha comenzado la rueda de prensa recordando a las víctimas de los atentados del 11M en el aniversario. Justo después, ha cargado contra Cs: "Presentan una moción de censura en Murcia o sea, que Cs se hace el harakiri político en Murcia, solo en Murcia. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Lo pueden jurar en arameo o en el idioma que tengan más conveniente. El desenlace judicial no nos preocupa, la razón está de nuestra parte"

Gobierno en funciones

"Sobre los decretos que se han publicado esta noche. Asumimos nuevas competencias por un tiempo determinado. El Consejo de Gobierno ha procedido a ceses de ciertos puestos. Mañana habrá otro consejo donde se seguirán produciendo nuevos ceses y nombramientos" ha explicado Enrique Ossori, portavoz madrileño.

Asegura Ossorio que "nadie aquí está en funciones. Todos seguimos en nuestros cargos con los límites que rigen por la ley electoral. No se ha producido ninguna dimisión. La gestión va a seguir exactamente igual, contra la pandemia y que la economía no se hunda".

Moción de censura

"No nos ha gustado lo que pasó ayer. La artimaña de algunos grupos políticos. Pretendieron suprimir un derecho presente en la Constitución. Un presidente puede disolver la cámara y convocar elecciones. Desenlace judicial no nos preocupa, la razón está de nuestra parte. Me preocupa al nivel que ha llegado la política española" ha asegurado Enrique Ossorio, portavoz de la CAM.

Ossorio ha expresado su repulsa a lo sucedido ayer cuando PSOE y Cs presentaron sendas mociones de censura: "Cuando veía la firma del señor Gabilondo, al que aprecio y lo que han obligado a hacer. Creo que el sanchísmo, el populismo nos está llevando a unos niveles lamentables".

Sobre los presupuestos de la CAM Enrique Ossorio ha cargado contra el exvicepresiente madrileño: "El señor Aguado tuvo 6 meses el presupuesto en su poder y quería 800 millones de euros. El presupuesto ha estado así parado 6 meses.