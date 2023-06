El PP se enreda en sus propios cambios de criterio sobre los pactos con Vox

Los populares se han enredado en sus propios cambios de criterio sobre los pactos con Vox. El caso de Extremadura es un buen ejemplo de ello.

Tan solo dos días después de la victoria del PP el 28M, Feijóo reunió a sus varones en Génova y les dio carta blanca para pactar o no con Vox. Mientras que algunos como el valenciano Carlos Mazón no tardaron en alcanzar el acuerdo, otros no lo tienen tan claro: en Extremadura los de Abascal también son clave, pero la candidata popular les para los pies.

En un primer momento, Feijóo dio el visto bueno a que cada comunidad decidiera independientemente. Pero con el paso de los días se suceden las críticas, incluso por parte de candidatos de peso como Isabel Díaz Ayuso.

El líder de los populares se defiende afirmando que las divergencias que se están produciendo son "temporales" y pide rapidez para consolidar el pacto en Extremadura. Con este serían dos en total los gobiernos de coalición PP-VOX (Comunidad Valenciana y Extremadura), aparte de los cuatro que tiene el PP en solitario (Comunidad de Madrid, Cantabria, Islas Baleares y La Rioja) y de los dos que están por confirmar (Aragón y Murcia).