La secretaria de Millet, durante el juicio del caso Palau: "En la caja fuerte todo eran sobres"

Dicen haber presenciado encuentros con el entonces tesorero de Convergencia. El juez trata de aclarar si el partido de Pujol cobraba mordidas a través del Palau.

También las secretarias hablan de importantes cantidades de dinero en billetes de 500 euros. Dicen que si se abría la caja fuerte de las oficinas del Palau, dirigido por Félix Millet y Jordi Montull, "todo eran sobres". La secretaria ha declarado que le decían que cogiera tal o cual sobre y se hacía el pago de gastos particulares de esos directivos.

Ante el tribunal, una secretaria de Montull ha desvelado además que el extesorero de CDC Daniel Osàcar -que afronta una petición de siete años y medio de cárcel- llamó dos veces en siete días en enero de 2008 a su jefe y que, como éste no se encontraba en el Palau, le dejó el encargo que antes de que le devolviera la llamada hablara con el exdirectivo de Ferrovial Juan Elizaga, también acusado.

En concreto, esta secretaria, Rosa Maria Roca, ha detallado que estas dos llamadas de Osàcar se produjeron los días 22 y 29 de enero y que por indicación del extesorero de CDC anotó en la agenda que cuando Montull le devolviera la llamada hablara antes con Elizaga.

A preguntas del fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled, la secretaria ha afirmado que desconocía cuál podía ser la "vinculación" entre Osàcar, Ferrovial y Montull: "apunté lo que se me dijo por parte de quien llamaba (Osàcar)", ha alegado.

Tanto Rosa María Roca como María Eugenia Morante, también secretaria de Montull, han confirmado ante el tribunal que vieron a su jefe mantener entre tres o cuatro encuentros en el Palau con Osàcar y que ambos intercambiaron varias llamadas, aunque desconocen de qué hablaban.

Por su parte, María Pilar Casanovas, que ayudaba a Elisabet Barberà como secretaria de Fèlix Millet, ha confirmado este jueves, como desveló la secretaria de confianza del saqueador confeso, que ésta acudía a la caja fuerte a sacar sobres -donde el fiscal sospecha que había dinero en efectivo- antes de que éste recibiera en su despacho al extesorero de CDC Carles Torrent, fallecido en 2005.

Según su relato, la caja fuerte de Millet estaba situada en un pequeño despacho junto a una cafetera y una nevera. "Lo único que había en su interior eran sobres", algunos de ellos con una anotación detallando el dinero que había en su interior, ha explicado la secretaria, que sólo abría la caja fuerte en ausencia de Barberà.

La testigo ha destacado que a Carles Torrent le daban un trato especial cuando se iba a entrevistar con Millet, ya que aparcaba frente al Palau de la Música y un conserje le vigilaba el vehículo.

Las tres secretarias han certificado ante el tribunal que pasaron a limpio los documentos dictados por Millet y Montull que fueron intervenidos en sus ordenadores y que, según el fiscal, incriminan a CDC en el supuesto cobro de comisiones de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública a través de Torrent y Osàcar.

En algunas ocasiones, Millet y Montull entregaban a las secretarias un manuscrito con las anotaciones contables para que las pasaran a limpio en el ordenador y en otras simplemente les dictaban las cifras.

Luego, ellas elaboraban el documento en el ordenador, lo imprimían y lo daban a revisar a los saqueadores confesos, sin cuestionarse en ningún momento su contenido.

Maria Pilar Casanovas ha confirmado que ella elaboró un documento con cifras relativas a la adjudicación de la Línea 9 del metro de Barcelona y otros con apuntes económicos junto al nombre de Carles Torrent, y que, pese a que aparentemente no tenían "nada que ver" con el Palau de la Música, no pidió ninguna explicación, ya que se limitaba a transcribir lo que le dictaba Millet.

También ella anotó en la agenda de Millet la reunión que éste mantuvo en un hotel de Barcelona en 2005, poco después de la muerte de Torrent, con el abogado e histórico diputado de CiU Jaume Camps, con el exconseller de Justicia y actual diputado de JxS Germà Gordó y con Jordi Montull, en la que el fiscal sospecha que se acordó que sería Osàcar quien iría a partir de entonces al Palau a cobrar las mordidas en efectivo.

Rosa Maria Roca, secretaria de Montull, ha reconocido que fue ella quien elaboró el documento, a partir de un manuscrito que le entregó su jefe, en el que se detallan los conceptos "cobros Ferrovial", "pagos a Daniel", "cobros GPO" y "cobros Fundació", y donde aparecen también aportaciones a la Fundación Trias Fargas.

En la misma línea, María Eugènia Morante, también secretaria de Montull, ha detallado que su jefe no le daba ninguna explicación de los documentos que tenía que elaborar, entre ellos uno con porcentajes del 4 % sobre las obras de la Ciudad Judicial, y que pese a que no tenían vinculación con el Palau, no preguntó nada.