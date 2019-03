El empresario David Marjaliza habría movido 250 millones en contratos

Antena 3 Noticias ha tenido acceso a algunos fragmentos de los interrogatorios judiciales que ha llevado a cabo el juez Eloy Velasco, quien ha preguntado a su hermana, Ana Marjaliza, por la suerte del empresario, a quien le tocó la lotería ocho veces en dos años.

La Guardia Civil dispone de documentación que la implicaría a ella también en la trama. Ante el juez, ella contestaba con risa nerviosa: "Yo no lo sé (si le ha tocado varias veces). Yo sé de alguna, pero la verdad es que a mí no me ha dicho nada", asegura.

Por su lado, el exalcalde socialista de Parla, José María Fraile, ha pasado 19 minutos ante del juez. Asegura no recordar que firmó un contrato energético de 66 millones de euros con la trama.

La fiscal le recuerda que él era el alcalde y le transcribe un pinchazo telefónico en que Fraile afirma que “cobramos nosotros, cobran ellos, cobras tú, cobramos todos” y le señala que “aquí queda muy claro cómo se están repartiendo el dinero”.

El juez Eloy Velasco investiga también si la Comunidad de Madrid pagó con dinero negro su mejora de imagen en Internet. Se lo habría pedido a la empresa INDRA, contratista de la Comunidad.

El expresidente de la compañía le cuenta al juez cómo se produjo la petición: “creo que recordar que es como decía la señora fiscal, creo que le dice ‘mira le debemos dinero a este señor y te voy a pedir que se lo des tu’. Algo así. Una cosa bastante absurda, muy absurda”.

Y acto seguido niega al juez que la empresa realizara ningún pago en B.