Elorza: "En el peor de los casos el PSOE no debería facilitar una investidura de Rajoy sin una reflexión"

Odón Elorza, diputado socialista por Guipúzcoa, es partidario de "votar que 'no'" a una investidura de Mariano Rajoy porque "no está cuestionada públicamente" la decisión del Comité Federal de su partido, aunque Ciudadanos vote a favor. Con esta postura sobre la mesa, considera que Rajoy es el que debe buscar apoyos para su investidura.

En caso de que el presidente en funciones fracase, entiende que el PSOE debería trabajar en si podría sacar adelante un acuerdo programático para llegar a gobernar partiendo del un programa propio, aunque "todavía no se está en este punto". Si esto sucediera "primero habría que saber en qué situación se encuentra Ciudadanos" y "ver cuál es la posición de Podemos y otras fuerzas" apelando por "no poner líneas rojas al diálogo". Por ello, considera que "hay posibilidades y opciones".

En el supuesto de que su partido tuviera que replantearse su postura entre unas terceras elecciones o una abstención, incluso selectiva, el socialista no se ha mostrado claro de la decisión final que tomaría el partido. "En el peor de los casos el PSOE no debería facilitar una investidura de Rajoy sin una reflexión, debate y otras circunstancias", lo que "tendría un precio político", ha enfatizado el socialista. En cualquier caso, considera que "no podemos ir a terceras elecciones" porque los políticos serían "incapaces e impresentables".

Asimismo, ha denunciado que "hay presiones permanentes sobre el PSOE" en lugar de "sobre Rajoy y sobre Ciudadanos" y ha defendido a Patxi López porque "sabe lo que se dice".