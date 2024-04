Elecciones País Vasco 2024: qué diferencia hay entre voto nulo, voto en blanco y abstención

Hoy domingo 21 de abril los ciudadanos vascos mayores de 18 años están citado a las urnas a partir de las 09.00 horas en una jornada electoral en la que se decidirá quién es el próximo presidente del Gobierno automático.

Las encuestas electorales pronosticaban un ascenso del partido de Arnaldo Otegi, EH Bildu, ha crecido en los últimos sondeos tanto que podría rebasar al PNV. Los líderes nacionales de los partidos no han dudado en apoyar a los líderes autonómicos para captar los votos de los votantes indecisos.

El PNV ha ganado en votos en 12 elecciones vascas, aunque ahora las encuestas pronostican un empate con EH Bildu o una victoria de la coalición abertzale, que sigue con su ascenso electoral desde que acabó ETA y optó por hacer política en las instituciones.

Sin embargo, si hay alguien que, por el motivo que sea, no quieren apoyar a ninguna formación en los comicios, tiene tres opciones: no acudir a los colegios electorales, votar en blanco o votar nulo. A continuación explicamos cuál es la diferencia entre cada uno.

Diferencia entre voto blanco, nulo y abstención

¿Qué consecuencias tienen para los partidos que los electores voten en blanco o no acudan a los colegios electorales?

Voto nulo: no es válido y no entra en el recuento

El voto nulo se puede producir por varios hechos. Por ejemplo, si se utiliza un sobre o papeleta diferente a la oficial (los ciudadanos recibirán la documentación oportuna en su domicilio y también estará presente en las cabinas de los colegios electorales).

También se considera voto nulo cuando dentro del sobre se incluye algún objeto o símbolo que no es necesario. Se recuerda que en el sobre solo debe una papeleta. Nada más. Si el sobre contiene la papeleta de dos candidaturas diferentes se considera como voto nulo o si contiene algún objeto o está tachado o escrito.

Voto blanco: es válido y entra en el recuento

El voto blanco es un voto válido. Se da cuando dentro del sobre no hay nada, ninguna papeleta. En teoría, esta forma de voto desfavorecería a los partidos pequeños porque la ley d'Hondt.

Abstención: reduce la participación

La abstención es no ir a votar ni. No se contabiliza dentro de los votantes, aunque sí dentro del censo electoral. Por tanto, puede haber una diferencia entre abstenciones y votantes. Al no haber voto, éste no se suma y no afecta a los resultados. Las encuestas apuntan a una abstención del entorno del 40% -desde 2005 siempre ha estado por encima del 32 %-.

En el siguiente cuadro puede observar cómo se divide el censo electoral. En primer lugar, entre votos y abstenciones. Dentro de los votos también hay subdivisiones: votos válidos y nulos. Y dentro de los votos válidos se puede diferenciar entre los que han votado a un candidato o los que han votado en blanco.

Diferencia votos | Antena 3 Noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com