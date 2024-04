Elecciones País Vasco 2024 hoy en directo: La participación en las elecciones vascas hasta las 13:00 horas es del 28%

¿Y si yo no quiero participar? Aunque se esté llamado a votar en estas elecciones vascas, se puede votar en blanco o incluso nulo. El voto en blanco es el que se produce cuando un elector no mete dentro del sobre que se introduce en la urna alguna papeleta. La ley considera este voto válido, por lo que se suma a la lista de votos emitidos que determina el porcentaje mínimo necesario para que un partido obtenga representación o no. Este tipo de voto beneficia a aquellos partidos a los que se les presupone mayor apoyo.

En cambio, el voto nulo es cuando un elector decide, a modo de protesta, meter una papeleta con un mensaje, con un símbolo, dibujo, o incluso metiendo más de una papeleta en el sobre. En esta ocasión el voto es considerado nulo e inmediatamente queda invalidado, por lo que no suma.