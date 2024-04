Elecciones País Vasco 2024: cómo votar en blanco y a quién beneficia este tipo de voto

¿Y si yo no quiero participar en la fiesta de la democracia? Este domingo 21 de abril, 1.795.206 personas están llamadas a ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas del País Vasco. En juego, elegir el futuro Lehendakari de la comunidad y los 75 escaños que conformarán el nuevo parlamento vasco.

Tanto en precampaña como durante la campaña electoral todos los partidos se afanan en invitar a todo el mundo a ir a votar, sin embargo, los descontentos, los que tienen un motivo por el que protestar o incluso los perezosos tienen diferentes posibilidades para expresar su sentir político el día de las elecciones. Aunque es necesario decir que, dependiendo de cómo se actúe, tendrá unas u otras repercusiones.

A continuación vamos a explicar en qué se diferencian el voto en blanco, el voto nulo o la abstención. Pero antes pongámonos en contexto.

Los últimos sondeos apuntan a que las urnas de este domingo darán un escenario político muy igualado entre las dos primeras fuerzas de la comunidad. Las encuestas dan, por la mínima, la victoria a EH-Bildu. El equipo de Pello Otxandiano habría conseguido en el último tramo de carrera adelantar al PNV, encabezado por Imanol Pradales, aunque ninguno de ellos firmaría en solitario la mayoría absoluta fijada en 38 escaños.

Actualmente, el presidente del País Vasco es Iñigo Urkullu, PNV, gracias a un pacto de gobierno alcanzado con el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra.

En España las elecciones se contabilizan en base al método d'Hont que asigna los escaños de manera proporcional al número de votos recibidos y la barrera electoral provincial es del 3% de los votos válidos.

Con toda esta información pasamos a explicar las posibilidades que tienen aquellos que este domingo no quieren ir conscientemente a votar.

El voto en blanco

El voto en blanco es el que se produce cuando un elector no mete dentro del sobre que se introduce en la urna ninguna papeleta. La ley considera este voto válido, por lo que se suma a la lista de votos emitidos que determina el porcentaje mínimo necesario para que un partido obtenga representación o no. Es decir, este voto suele beneficiar a aquellos partidos a los que se les presupone mayor apoyo, en el caso del País Vasco, EH-Bildu y PNV.

El voto nulo

Diferente es que un elector decida, a modo de protesta, meter una papeleta con un mensaje, con un símbolo, dibujo, o incluso metiendo más de una papeleta en el sobre. En esta ocasión el voto es considerado nulo e inmediatamente queda invalidado, por lo que no se suma y directamente no beneficia a ningún partido. Puede ser la opción de aquellos que crean que ninguno de los partidos que se presentan cumplen sus expectativas.

La abstención

Se trata de no acudir a votar, por lo que en consecuencia no influye de ninguna manera en el resultado de las elecciones. Las razones pueden ser muy diversas, desde quienes ven en esta alternativa una forma de protesta contra el sistema hasta aquellos que por despiste no acuden al colegio a tiempo.

