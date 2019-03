Sánchez y Casado usan las listas para apartar a los críticos

En el PSOE de Andalucía acatan, dicen, las listas hechas por Sánchez, pero no disimulan su malestar. El número dos en esta comunidad, Juan Cornejo, confesaba que en la reunión para confeccionar las listas en Madrid vio "nombres que yo no sabía ni quiénes eran". Han quedado fuera todos los afines a Susana Díaz, que al verlo dijo "tomo nota", en el Comité Federal donde la federación andaluza evitó votar y se aprobaron por unanimidad los cambios. Más del 80% de los cargos han sido renovados. En Espejo Público la dirección responde a las acusaciones de purgas. Adriana Lastra niega que haya "ajuste de cuentas, ni nada que se le pueda parecer, lo que no podemos hacer es presentarnos siempre con los mismas candidatos".

El secretario de Organización, José Luis Ábalos, utiliza la técnica de señalar al otro, dice que aquí quien ha hecho limpieza ha sido Casado: "Ha cribado a los sectores más moderados". Cuando preguntamos al líder del PP sobre el asunto... la pregunta le molesta: "Sinceramente, no lo entiendo porque no es cierto". Niega la mayor: "Todo el mundo tiene su sitio y todo el mundo lo ha tenido, los que se han ido es con mi pesar". Lo cierto es que fuera de sus listas han quedado nombres como Martínez-Maíllo, Celia Villalobos o Carlos Floriano. Todos fueron afines a Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría.

