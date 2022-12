Sánchez cree que "ha llegado a su pico de crítica" a Iglesias y lo compara con "un amigo que se ha equivocado"

El secretario general y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, no elevará más su crítica al líder de Podemos, Pablo Iglesias, una vez superado el debate a cuatro, aunque ha reconocido que la militancia socialista quiere que "muerda" al dirigente de la formación morada ante el riesgo del 'sorpasso'.

Sánchez ha reflexionado sobre su actitud hacia Iglesias en una conversación informal con los periodistas que cubren la caravana del PSOE en su desplazamiento a Oviedo, donde participa en un mitin. El candidato del PSOE se ha mostrado "contento y satisfecho" con su actuación en el debate de anoche tras decirle "cuatro cosas" a Iglesias y "cuatro cosas" al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para "poner a ambos en su sitio".

"Objetivo cumplido", ha resumido Sánchez, quien ha opinado que la amenaza de 'sorspasso' de la coalición Podemos-IU "está haciendo mover la reserva emocional del PSOE" y activar a las bases. No obstante, Sánchez cree que "ha llegado a su pico de crítica" a Iglesias después de que en los últimos días se haya convertido en el foco de sus arremetidas y en el de otros dirigentes socialistas.

Ha reconocido que los afiliados del partido "quieren que muerda a Iglesias", pero ha considerado justificado no ir más allá al haber tocado "techo" y al abogar por "una campaña en positivo". "Es como el amigo que se compra un coche de segunda mano y se le estropea. No le puedes decir que se ha equivocado", ha comparado Sánchez.

En su opinión, el líder de Podemos está siendo "prisionero de su propio personaje", tras insistir en que durante los últimos meses jugó al bloqueo con Rajoy. El secretario general se ha mostrado convencido de que el PSOE será la primera fuerza de la izquierda el 26 de junio, al tiempo que ha subrayado la necesidad de "sacar varios cuerpos" a Podemos para que tenga que "ceder" y, esta vez sí, apoyar su investidura.

Sánchez ha insistido en que el referéndum de Cataluña que defiende Podemos es "una línea roja" que el PSOE no aceptará cruzar. En cuanto al debate, ha comentado que "sacó todos los temas que llevaba preparados" y que sólo se quedó en el tintero el relativo al recorte de derechos y libertades.

Ha opinado que Rajoy "se vio solo" y este aislamiento sirvió para constatar que "no va a ser presidente porque nadie va a pactar con él". Sánchez ha reconocido que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no fue objeto de sus críticas en el debate, pero ha negado que hubiera "un pacto de no agresión".