Rivera: "No me importan tanto los escaños sino cómo los vamos a usar"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, preguntado por qué pasará si en las elecciones generales del 26J saca menos de 40 escaños, considera que "esta campaña no va de si se saca dos escaños más o menos, la clave de esta campaña es quién es más útil". Explica que muy a menudo se plantea dejar la política porque cualquier día se puede acabar: "cometes un error, obtienes un mal resultado o los tuyos no te quieren".

Además, dice que tiene "muchos sueños fuera de la política". En su opinión, "la mejor manera de no perder la silla es no pensar todo el día en cómo mantenerla" y "si un día se acaba, no pasa nada".

En relación a cuando miembros de Podemos han viajado a Venezuela, que ellos "iban pagados por Maduro y Chávez, y yo he ido a ver a los presos políticos de Maduro y Chávez". Además, señala que Podemos ha ido "a buscar dinero, nosotros a prestar ayuda, son dos formar antagónicas de entender la política".

Asimismo, ha apuntado que "Podemos es la sucursal chavista en España de Chávez y Maduro", y considera que "es legítimo serlo", lo que no lo es "es justificar los presos políticos".

Durante la entrevista en 'Dos días y una noche' ha afirmado que "si mañana gano las elecciones, me comprometo a formar gobierno" y pide que se respete el sistema democrático. "Un presidente lo primero que tiene que hacer para serlo es decir que 'sí' al Rey porque Rajoy se rajó y le dijo que 'no' al Rey; es muy difícil gobernar fumándose un puro y leyendo el 'Marca'".

Por otro lado, ha indicado que cree que España no se rompe pero "hay que cuidarla", ya que considera que "no ha habido suficientes lazos" y las "culpas están repartidas".

¿Qué hay de positivo en Rajoy, Iglesias y Sánchez?

Dice que Mariano Rajoy "es un tío paciente, tranquilo y eso algo positivo".

De Pablo Iglesias señala que es una persona "lista y hábil".

Sobre Pedro Sánchez "ha sido rebelde con su propio partido y ha intentado buscar acuerdos y salirse del corsé que le han hecho".

Por otro lado, el líder de Ciudadanos ha reflexionado acerca de sus defectos y sus virtudes y ha explicado su visión de lo que debería ser el liderazgo en un partido. Reconoce que es muy competitivo y a su equipo le dice que le encanta que sean ambiciosos, "pero al servicio del equipo".

En su opinión, "es importante saber pedir ayuda y dejarse ayudar". Cree que en el mundo de la política "todo se magnifica y todo son sunamis de un día" y se considera antagónico a Rajoy.