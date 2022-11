Rajoy pide "sentido común" para facilitar la formación del Gobierno antes de agosto

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha pedido al resto de las fuerzas políticas "sensatez y sentido común" para facilitar la conformación del Ejecutivo antes de agosto y evitar así nuevos riesgos para la estabilidad económica.

Rajoy, que ha acudido al Congreso a entregar su credencial como diputado de la XII legislatura, ha explicado a los periodistas que el PP hará todo lo que esté en sus manos para evitar una tercera convocatoria electoral y ha recalcado que el Gobierno debe constituirse a la mayor rapidez posible.

Así, ha señalado que si todo el mundo está de acuerdo en que no puede haber otros comicios "no es de recibo estar todo el verano perdiendo el tiempo" cuando hay que tomar decisiones importantes como la aprobación del techo de gasto y la elaboración de los presupuestos no sólo del Estado, sino de comunidades y ayuntamientos.