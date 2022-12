Iglesias: "Sólo apoyaremos que yo sea presidente o que lo sea Pedro Sánchez"

Pablo Iglesias, candidato a la Presidencia por Unidos Podemos, ha destacado durante una entrevista en Onda Cero la importancia de un 3% de votos, que en su opinión puede hacer que se acercan a Rajoy. Además, ha insistido en la idea de que "el único voto útil para superar al PP es el de Unidos Podemos" y ha advertido de que sólo apoyarán que él sea presidente "o que lo sea Pedro Sánchez".

En cuando a la situación de la Unión Europea, se ha mostrado partidario de que "los países recuperen soberanía nacional frente a Europa", algo que a su juicio posibilitaría que se "democratizaran mucho más las instituciones europeas".

Preguntado por la posibilidad de convocar un referéndum para que España saliese del club de los Veintiocho, ha señalado que "no sería necesario en este momento", ya que "no hay una necesidad social al respecto". Aunque dice que "si lo hubiera" no habría que "tener miedo a ir a las urnas para escuchar la voluntad de los españoles".