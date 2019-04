Villacís: "Inés Arrimadas fue la más clara expresando sus ideas"

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha valorado la participación de Inés Arrimadas en el debate de mujeres de Atresmedia. Considera que la líder de Ciudadanos en Cataluña "ganó el debate definitivamente y fue la más clara expresando ideas". "La honestidad se capta por la gente y al final las personas que lo ven lo saben apreciar", matiza.

Señala que vio a una Arrimadas tranquila que supo expresar propuestas en todo momento. Cree que "el PP no deja de hablar de lo bien que le va a Podemos" para no hacerlo de su programa y considera que aunque el partido de Mariano Rajoy resulte el más votado en las elecciones, es una lista que no suma, incapaz de llegar a acuerdos de Gobierno.

Sobre la encuesta del CIS conocida este jueves opina que los 40 escaños que se le otorgan a Ciudadanos reflejan lo que están consiguiendo. "Estamos vetando a un Gobierno populista. Estamos hartos de la situación pero nos hemos esforzado para intentar arreglarlo", declara.