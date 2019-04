Arrimadas: "En la vida las oportunidades hay que aprovecharlas"

EN SU MINUTO FINAL

"Yo, como muchos de ustedes, no me conformo", ha comenzado diciendo la participante de Ciudadanos, en referencia a los casos de corrupción, a las dificultades para llegar a fin de mes o a las listas de espera en la Sanidad. "Los que no nos conformamos tenemos una grandísima oportunidad", ha añadido para destacar la posibilidad de "un presidente honesto, valiente y decidido".