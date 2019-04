Todos los candidatos se presentan como el voto útil en las provincias clave

Pedro Sánchez posa en Alicante con su ninot. El muñeco que arderá en la hoguera de San Juan lleva un cartel que dice 'Sánchez fue a la investidura con un pacto antinatura'. El líder socialista se lo toma humor pero se pone serio para pedir a los suyos un último esfuerzo.

"Que ningún votante del PSOE se quede en casa el 26 de Junio. Vamos a ganar estas elecciones como siempre las hemos ganado los socialistas: plaza a plaza y calle a calle", ha dicho el secretario general socialista.

Sánchez está convencido de la remontada del PSOE, pero Unidos Podemos -que hoy pide el voto de las mujeres con un vídeo- insiste en el pacto de la izquierda.

"Quedemos segundos o terceros, vamos a hacer la misma oferta al Partido Socialista, les vamos a proponer un gobierno de coalición progresista", asegura Pablo Iglesias. En este último tramo de campaña, todos coinciden en reclamar para ellos el voto útil.

"Que no tiren el voto en partidos que son incapaces de ponerse de acuerdo, porque el problema de España no es quien queda en qué puesto, sino que no tenemos gobierno y si sigue todo igual, seguiremos sin tenerlo", afirma Albert Rivera, a quien va precisamente dedicado el último vídeo del PP.

Hoy, Mariano Rajoy visita Huelva, y allí reivindica sus cuatro años de gobierno: "España –dice- ha avanzado, ante algunos que todo lo quieren poner de color negro, que parece que vivimos en un país que no es el nuestro".

"Todavía quedan mucho por hacer, y la más importante de todas y el principal reto que tenemos para los próximos años es el empleo", ha asegurado el presidente del gobierno en funciones, que se marca el desafío de crear dos millones de puestos de trabajo en 4 años.