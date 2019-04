Moragas desmiente que llevara en su coche a Irene Montero: "El señor Rivera ha mentido"

Jorge Moragas, jefe de campaña del Partido Popular, ha explicado que es "falso" que él llevara en su coche a Irene Montero tras una reunión preparatoria del debate a cuatro y después de que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, lo dijera este martes en El Hormiguero.

En su opinión, "esto lo hizo (Rivera) para generar confusión" y con el objetivo "de rascar votos al PP". Dice que se trata de una "manipulación interesada" y que la sintonía, tanto con Podemos como con Ciudadanos en las reuniones en la Academia, "ha sido total".

"Inventarse que me llevo a Irene Montero en mi coche, en directo, en plena campaña electoral, es la prueba de que estamos ante alguien que juega a la manipulación, que confunde deseos con realidad, y lo quiero desmentir", ha dicho en una entrevista telefónica en Espejo Público.

Señala, no obstante, que "no pasaría nada" si hubiera tenido que llevarla porque no tuviera medio de transporte, pero en esta ocasión "es mentira".

"Me parece un cotilleo de baja estopa" de alguien "que quiere rascar votos y se inventa esta mentira", ha subrayado.

Albert Castillón, colaborador de Espejo Público, ha explicado que Moragas se fue solo en su coche oficial porque perdía el puente aéreo y después, Irene Montero y la jefa de prensa de Pablo Iglesias, se subieron al coche oficial de José Luis Ayllón, secretario de Estado de relaciones con las Cortes.

Ante ello, Moragas ha subrayado que "no es lo mismo" decir que el director de campaña se lleva a Irene Montero en su coche, a que lo hace "un colaborador mío".

En cualquier caso, sostiene que "el señor Rivera ha mentido" y le recuerda que "así no se hace política".

Preguntado por la comentada supuesta estrategia conjunta entre PP y Podemos para no agredirse durante el debate a cuatro, también lo ha desmentido y ha atacado a la complicidad entre Rivera y Sánchez: "La única pinza que veo es la complicidad entre PSOE y Ciudadanos", ha concluido.