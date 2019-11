Elecciones generales 2019: Jordi Évole se sincera y confiesa que "votará contra la extrema derecha"

El periodista Jordi Évole recuerda en una columna de opinión publicada en 'La Vanguardia' que a mediados del mes de junio hablando con dos personas de la confianza de Pedro Sánchez se quedó muy sorprendido porque le dijeron que la repetición de las elecciones generales no tenía "por qué ser malo". "En un primer momento pensé que me estaban vacilando, que estaban de cachondeo", cuenta Évole, que poco se dio cuenta de que lo que le decían no era para nada una broma.

El periodista, que no daba crédito a lo que estaba escuchando, le transmitió a esas dos personas que nadie entendería una nueva cita en las urnas y que había un hartazgo generalizado por "la incapacidad para llegar a acuerdos de nuestros políticos" y que no había necesidad de "volver a tirar las cartas y jugar a la ruleta rusa".

Al ver que las dos personas de confianza de Pedro Sánchez continuaban sin escuchar las palabras de Jordi Évole sobre la opinión de los españoles, les dijo que él, como tantos otros, dejaría de ir a votar por primera vez en su vida.

Meses después de esa conversación todo está listo para que este domingo se repitan las elecciones generales y para Jordi Évole es difícil de entender la campaña electoral de los socialistas que han estado "más pendiente de pescar votos de la derecha que de sus señas de identidad". El giro del PSOE hacia la derecha es algo que el periodista no logra entender. Si el discurso conciliador y más a la izquierda que utilizó para las anteriores elecciones le funcionaron, ¿por qué cambia ahora la táctica?, se pregunta Évole.

Pero si el panorama político no estaba tranquilo, solo "faltaba una extrema derecha sacando pecho y colocando muy bien su discurso xenófobo en debates en 'prime time' sin prácticamente réplica del resto de fuerzas políticas", lamenta Jordi Évole, que confiesa que esto ha sido un aliciente para repensar su posición de no ir a votar por primera vez en su vida.

"Mañana lo volveré a hacer. Votaré contra la extrema derecha y contra los que pactan con la extrema derecha", confiesa el periodista a sus lectores. "Me siguen dando el mismo miedo que ya me daban en abril", continúa.

Por eso asegura que votará contra el racismo y contra quienes miran hacia otro lado cuando miles de personas se ahogan en el mar. Además, añade, votará por quienes ofrezcan una solución dialogada en Cataluña y contra los quien quieren llevar a los españoles una y otra vez en las urnas.