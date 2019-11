Las elecciones generales 2019 no garantizan el fin del bloqueo político

La incapacidad de los partidos para pactar después de las elecciones del 28 de abril ha llevado a esta nueva convocatoria. No está garantizado, no obstante, que el bloqueo político vaya a terminar después del domingo, en vista de lo que apuntan las encuestas y de los compromisos -o falta de claridad- de unos y otros sobre con quién y con quién no pactarían.

Los candidatos apuran las últimas horas de campaña de las elecciones generales 2019 con llamadas a la movilización y apelando en muchos casos al miedo -aunque en distintas direcciones- para arañar todos los apoyos posibles en la incierta cita con las urnas de este domingo 10 de noviembre.

La palabra bloqueo lleva 'retumbando' entre los políticos desde diciembre de 2015, que hubo elecciones generales pero el país se bloqueó y se repitieron. Después de los comicios de 2016, se necesitaron cinco meses para investir a Mariano Rajoy, pero en 2018 perdió una moción de censura. Pedro Sánchez no pudo aprobar los presupuestos y convocó elecciones para el 28 de abril, tras las que tampoco ha habido investidura.

Bloqueo es la palabra maldita, pero el primero que no es muy optimista es el propio presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez. "Si después del 10 de noviembre el parlamento no acuerda la formación de un gobierno, se respete gobernar a la lista más votada", señalaba el líder socialista en el debate electoral del pasado lunes.

El PSOE gana en todas las encuestas, tal vez por eso, su propuesta no ha cuajado. El líder del PP, Pablo Casado, también le dice 'no' a facilitar un gobierno, ni con el voto a favor ni con la abstención. "Yo no voy a pactar con usted", reiteraba casado en el debate. El PP pactaría con Cs y Vox pero para eso tendrían que sumar.

Más bloqueo por parte del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha puesto como condición a Sánchez que rompa los acuerdos en Navarra y Barcelona. "Tiene que romper esa lógica de pactos con los separatistas", ha instado Rivera.

Y más bloqueo también de Unidas Podemos, ya que Pablo Iglesias no aceptará que Sánchez le vete y no habrá acuerdo sin gobierno de coalición. "Si nosotros estamos fuertes después del 10 de noviembre, a lo mejor no le queda más remedio que hacer un acuerdo de izquierda", señalaba el líder de Unidas Podemos en una entrevista en la Cadena Ser.

Si la suma es por la izquierda y depende de los independentistas, el posible gobierno encontrará más bloqueo. "Con este Sánchez, con este PSOE no se puede hablar", ha asegurado el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián.